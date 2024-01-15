У 2023 році продажі пікапів в Україні встановили рекорд. Зростання попиту у цьому сегменті ринку склало 87,4%.

Як повідомляє AUTO-Consulting, в 2023 році ринок нових пікапів в Україні продемонстрував найкращі показники продажів за останні 10 років. За минулий рік в нашій країні було продано 1627 нових пікапів, що на 87,4% більше, ніж за 2022 рік.

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Теж значна позитивна динаміка спостерігається серед поставок вживаних пікапів. І це тільки офіційно зареєстровані автомобілі. Майже 1,8 тис. вживаних пікапів було поставлено в Україну, що в 2,3 рази більше, ніж за 2022 рік.

Найбільш популярним пікапом на українському ринку за підсумками 2023 року став Toyota HiLux з долею ринку в 41,5%. На другому місці – Mitsubishi L200 (21,6% ринку), на 3-му – Peugeot Landtrek (13,8%). Також в ТОП-5 увійшли ще 2 «китайця» - Great Wall Wingle та JAC T8.

Майже половина всіх нових пікапів в минулому році була продана в Києві – 46%.