Какие подержанные авто чаще всего продают в Украине

На украинском рынке подержанных авто больше всего объявлений было размещено по моделям Volkswagen, посчитали эксперты Института исследований авторынка на основе данных Automoto.ua.

Лидером стал Volkswagen Passat - более 6,6 тыс. активных объявлений, средняя цена - $6 300, а средний возраст таких авто - 17,9 года. На второй позиции - Volkswagen Golf (5,8 тыс. объявлений, $5 500, средний возраст - 18,7 года). Замкнула тройку Skoda Octavia с подобными показателями: 5,6 тыс. объявлений, $6 532, средний возраст - 16 лет.

Также интересно какие подержанные авто подешевели в мае

В первую десятку также вошли:

Daewoo Sens/Lanos - самое дешевое авто в рейтинге: $1 850 при среднем возрасте 19 лет.

- самое дешевое авто в рейтинге: $1 850 при среднем возрасте 19 лет. BMW 3 и 5 серий - несмотря на премиум-класс, имеют стабильное присутствие на рынке (около 3,3 тыс. объявлений каждая).

- несмотря на премиум-класс, имеют стабильное присутствие на рынке (около 3,3 тыс. объявлений каждая). Renault Megane, Audi A6 и Opel Astra - традиционные представители европейского рынка, которые остаются популярными среди украинцев.

- традиционные представители европейского рынка, которые остаются популярными среди украинцев. ВАЗ 2106 - настоящий "старожил" рынка со средним возрастом 37,2 года. Это самое дешевое авто рейтинга: в среднем его продают за $652.

Этот рейтинг - не о том, что чаще всего покупают, а о том, что чаще всего выставляют на продажу. В лидерах - массовые модели 2000–2010-х, которые давно в обороте: понятные в ремонте, с доступными запчастями и стабильной репутацией. Это витрина вторичного рынка, сформированная не спросом, а готовностью владельцев попрощаться с автомобилями, что когда-то были надежной опорой. А найдутся ли на них покупатели - покажет другая статистика, которую мы вскоре подготовим.