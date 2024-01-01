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Які вживані авто найчастіше продають в Україні

Топ-10 автомобілів, які найчастіше зустрічаються в оголошеннях продавців на інтернет-майданчиках з продажу вживаних авто.
Рейтинг авто, які в травні продавали в Україні через інтернет - Auto24
Станіслав Бучацький
logo6 червня, 12:50
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На українському ринку вживаних авто найбільше оголошень було розміщено щодо моделей Volkswagen, порахували експерти Інституту досліджень авторинку на основі даних Automoto.ua.

Лідером став Volkswagen Passat — понад 6,6 тис. активних оголошень, середня ціна — $6 300, а середній вік таких авто — 17,9 року. На другій позиції — Volkswagen Golf (5,8 тис. оголошень, $5 500, середній вік — 18,7 року). Замкнула трійку Skoda Octavia з подібними показниками: 5,6 тис. оголошень, $6 532, середній вік — 16 років.

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У першу десятку також увійшли:

  • Daewoo Sens/Lanos — найдешевше авто у рейтингу: $1 850 при середньому віці 19 років.
  • BMW 3 та 5 серій — попри преміумклас, мають стабільну присутність на ринку (близько 3,3 тис. оголошень кожна).
  • Renault Megane, Audi A6 та Opel Astra — традиційні представники європейського ринку, які залишаються популярними серед українців.
  • ВАЗ 2106 — справжній «старожил» ринку із середнім віком 37,2 року. Це найдешевше авто рейтингу: в середньому його продають за $652.

Цей рейтинг — не про те, що найчастіше купують, а про те, що найчастіше виставляють на продаж. У лідерах — масові моделі 2000–2010-х, які давно в обігу: зрозумілі в ремонті, з доступними запчастинами і стабільною репутацією. Це вітрина вторинного ринку, сформована не попитом, а готовністю власників попрощатися з автівками, що колись були надійною опорою. А чи знайдуться на них покупці — покаже інша статистика, яку ми невдовзі підготуємо.

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