Які вживані автомобілі подешевшали в травні

За минулі 12 місяців на українських інтернет-майданчиках для оголошень про продаж автотранспорту було розміщено майже 2,6 млн пропозицій про продаж вживаних легкових машин, повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

До речі китайці суттєво знизили ціни на свої електромобілі

Кількість новостворених оголошень дещо зросла: із 213,8 тис. у квітні до 218,3 тис. у травні (+2,1%) на $2 мільярди. У порівнянні рік до року картина наступна: у травні 2024 р. інтернет-майданчики опублікували 248,3 тис. свіжих пропозицій , тож зараз пропонують на 12,1% менше.

У травні 2025 року на українському ринку вживаних легкових авто найбільше оголошень було зосереджено у бюджетному сегменті — від $1000 до $2000 (10,4%) та від $2 000 до $3 000 (9%). Також помітна активність у діапазоні $3 000...$6 000, де сконцентровано понад чверть усіх оголошень.

Водночас сегмент преміуму ($20 000+) також демонструє зростання — плюс 1,1% та частка 9,4% від загальної кількості, що може свідчити про активізацію пропозиції новіших авто з Європи або США. У середньоцінових діапазонах ($7 000...$15 000) спостерігається поступове зниження частки.



Середня ціна у сегментах (за ознакою пального/живлення). Графік ІДА

У розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки, найнижчу середню ціну, яка за підсумками березня становить $2550 (-$150), мають легковики з газобалонним обладнанням.

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі, займає середнє положення між щойно описаними авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $5950, на $50 менше, ніж було місяцем раніше.

За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7400, на $200 більше, ніж місяцем раніше.

Авто з гібридними силовими установками (усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV) за підсумками травня зафіксувався на рівні $13 000, відразу на $900 менше, ніж було місцем раніше. При цьому слід пам'ятати, що частка «гібридів» на вторинному ринку порівняно незначна (близько 1,2%), тому й ціни тут коливаються значно більше ніж деінде.

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Про сегмент електромобілів: підсумкове значення цін на легковики з пробігом у пропозиціях про продаж зараз складає $16 000, на $100 більше, ніж у попередньому зрізі. І є всі підстави вважати, що тут ставатиме лише дорожче – деякі дилери вже пригальмували продажі, розраховуючи, що через кілька місяців цей простій окупиться автоматичним зростанням вартості електромобілів після повернення ПДВ на них.

Як робили дослідження:

Команда Інституту досліджень авторинку проаналізувала майже 3 мільйони записів агрегатора Automoto.ua про оголошення продажу автомобілів з усіх (близько 100) автосайтів України.