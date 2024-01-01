Україніці перестали купувати авто з ГБО, натомість обирають гібриди

Пальне (або тип силової установки) — один з ключових критеріїв вибору автомобіля, що безпосередньо впливає на експлуатаційні витрати. Аналітики Інституту досліджень авторинку вирішили поглянути, як змінилася структура українського авторинку за типами пального: проаналізували перші реєстрації нових, а також сумарно сегмент вживаних легковиків (імпорт + внутрішні перепродажі) за січень-квітень 2025 року та порівняли їх з аналогічним періодом 2024-го.

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Для об’єктивності порівняння обчислено не лише абсолютні показники, а й частки кожного типу пального у відповідному сегменті, а також динаміку у відсоткових пунктах (різниця між частками 2025 і 2024 років).

Вживані авто: помірні коливання

У сегменті вживаних автомобілів переваги українських водіїв залишаються відносно стабільними. Найпопулярнішими залишаються бензинові авто (43,88%), хоча їхня частка зросла лише на 0,92 в.п. Дизель потроху втрачає позиції (-2,13 в.п.), хоча зберігає вагому частку — 28,43%.

Цікаво, що електромобілі поступово закріплюються — їхня частка зросла на 2,54 в.п., до 7,09%. Це свідчить про поступове наповнення парку, відповідно й ринку авто з пробігом.

Авто з пробігом - частки та їхня зміна за 4 місяці 2024 та 2025 років

Легковики з газобалонним обладнанням (ГБО) продовжують втрачати актуальність, тоді як гібриди продовжують займати малу нішу (2,46%), проте демонструють незначне зростання.

Загалом, структура ринку вживаних авто змінюється повільно — спрацьовує ефект інерції, оскільки на вторинному ринку купують ті машини, які вже є в наявності, тут споживачі не формують попит "з нуля".

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Нові авто: гібриди прориваються, дизель здає

У сегменті нових автомобілів зміни значно помітніші. Найбільше зростання зафіксовано в гібридів, які за рік подвоїли свою частку — з 14,87% до 27,27% (+12,40 в.п.). Таким чином, гібриди фактично вийшли на друге місце, поступаючись лише бензиновим авто.

Водночас дизель втратив понад 6 в.п., знизившись до 20,44%, а бензин — на понад 5 в.п. (до 37,55%). Така динаміка свідчить про поступовий відхід покупців нових авто від традиційних типів пального.

Нові авто - частки та їхня зміна за 4 місяці 2024 та 2025 років

Електромобілі хоч і залишаються стабільними, мають незначне зменшення частки (-0,75 в.п.). Натомість автівки з ГБО майже зникли з сегмента нових автомобілів — лише 0,17% у 2025 році, порівняно з 0,42% торік.

Висновки

Український автомобільний ринок дедалі виразніше ділиться на два світи. У сегменті вживаних авто — все ще домінує дизель і бензин, з повільним зростанням електро- й гібридних авто. Натомість серед нових вже відчутний зсув до альтернативних видів пального — особливо гібридів, які стали своєрідним компромісом між старими звичками і новими технологіями.

Ці тенденції вказують не лише на зміну ринку, а й на змінене мислення споживача — що купити, як заправляти й чим доцільніше володіти завтра.