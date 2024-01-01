Як часто українці встановлюють ГБО

У квітні 2025 року в Україні було зареєстровано 931 встановлення газобалонного обладнання (ГБО) на легкові автомобілі, що на 7,4% менше, ніж у березні, і майже удвічі менше, ніж рівно рік тому — у квітні 2024 року таких переобладнань було 1754. Про це повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

До речі як зареєструвати ГБО

Найвищу активність українських водіїв у переобладнанні своїх автівок на газ спостерігали торік влітку. У червні 2023 року було встановлено рекорд — 2253 ГБО-системи, дані про які були офіційно внесені у свідоцтва про реєстрацію у сервісних центрах МВС. З осені показники почали спадати, взимку провалились нижче 1000 реєстрацій, і досі виглядає так, що цей ринок не подає особливих надій на зростання.

ГБО - динаміка 2024-2025 р. Графік ІДА

Переобладнанням охоплені як бюджетні моделі, так і авто (часто зі США) середнього цінового сегмента. І хоча в списку є традиційний Daewoo Lanos, поруч із ним — Toyota Camry, Nissan Rogue, Jeep Compass та інші американські варіанти з атмосферними бензиновими двигунами, які без ГБО часто втрачають сенс експлуатації в Україні. Тут накладається і віра в «стару школу» мотобудування, і небажання миритися з високою витратою пального.

Топ-10 моделей, на які найчастіше встановлювали ГБО:

Toyota Camry — 29 шт.

Nissan Rogue — 26 шт.

Jeep Compass — 24 шт.

Skoda Octavia — 22 шт.

Jeep Cherokee — 21 шт.

Volkswagen Passat — 21 шт.

Mitsubishi Outlander — 19 шт.

Toyota RAV4 — 18 шт.

Daewoo Lanos — 17 шт.

Volkswagen Golf — 17 шт.

LPG для авто не такий вже й дешевий, як був рік тому, однак усе ще вигідніший за бензин. Станом на кінець квітня середня ціна скрапленого газу на АЗС становить 34,80 грн/л, у той час, як на початку року вона досягала 37 грн/л. Для порівняння: торік навесні на стелах АЗС можна було бачити цінники близько 26,50 грн/л.

До речі зниження цін на пальне може призупинитися

Тож попри спад інтересу до встановлення ГБО, використання скрапленого газу залишається одним із варіантів для економії на пальному, особливо для великих бензинових моторів. Проте LPG програє електромобілям, навіть якщо ті заряджати лише на платних швидкісних станціях загального доступу.