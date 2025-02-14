Як зареєструвати газобалонне обладнання на авто

Просто встановити ГБО та спокійно ним користуватись в Україні не вийде. Його необхідно ще й зареєструвати. Для цього потрібно пройти низку бюрократичних процедур та витратити чимало коштів. У Головному сервісному центрі МВС нагадують алгоритм дій.

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Для початку власник транспортного засобу звертається до суб’єкта господарювання для встановлення ГБО. Після встановлення обладнання власнику доведеться витратити час та гроші на отримання свідоцтва про погодження конструкцій та сертифіката відповідності.

Після цього впродовж десяти днів здійснити перереєстрацію свого транспортного засобу. Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС з цілим пакетом документів:

паспорт громадянина України або ID-картка (додатково витяг про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передачі авто;

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності.

Після здійснення перереєстрації транспортного засобу адміністратор видає власнику нове свідоцтво про реєстрацію авто. У ньому зазначається вид палива відповідно до встановленого.

Звертаємо увагу, що наявність транспортного засобу в сервісному центрі МВС не є обов’язковою. А експертне дослідження проводиться за бажанням автовласника.

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Орієнтовна вартість перереєстрації транспортного засобу: адміністративна послуга – 350 грн, бланк свідоцтва – 486 грн, номерний знак державної реєстрації (за потреби) – 350 грн.