Как зарегистрировать газобаллонное оборудование на автомобиль

Просто установить ГБО и спокойно им пользоваться в Украине не получится. Его необходимо еще и зарегистрировать. Для этого нужно пройти ряд бюрократических процедур и потратить немало средств. У Главном сервисном центре МВД напоминают алгоритм действий.

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Для начала владелец транспортного средства обращается к субъекту хозяйствования для установки ГБО. После установки оборудования владельцу придется потратить время и деньги на получение свидетельства о согласовании конструкций и сертификата соответствия.

После этого в течение десяти дней осуществить перерегистрацию своего транспортного средства. Для этого необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД с целым пакетом документов:

паспорт гражданина Украины или ID-карта (дополнительно выписка о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приема-передачи авто;

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия.

После осуществления перерегистрации транспортного средства администратор выдает владельцу новое свидетельство о регистрации авто. В нем указывается вид топлива в соответствии с установленным.

Обращаем внимание, что наличие транспортного средства в сервисном центре МВД не является обязательным. А экспертное исследование проводится по желанию автовладельца.

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Ориентировочная стоимость перерегистрации транспортного средства: административная услуга – 350 грн, бланк свидетельства – 486 грн, номерной знак государственной регистрации (при необходимости) – 350 грн.