Вместо того, чтобы полностью отменить необходимость регистрации ГБО, в Верховной Раде предлагают уменьшить штрафы за не вписанный в "техпаспорт" "газ".

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона об смягчении административной ответственности за нарушение установленного порядка переоборудования транспортного средства для работы на газу №6379.

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Предложенными изменениями в КУоАП добавляется новая норма (ст. 121-3), устанавливающая административную ответственность водителя за управление транспортным средством, переоборудованным для работы на газ, без соблюдения установленного порядка проведения такого переоборудования.

Административное взыскание за совершенное правонарушение предлагается установить посредством предупреждения или штрафа (170,00 грн). В случае повторности совершения указанного правонарушения в течение года – предусматривается штраф в размере 340,00 грн.

Сейчас штраф за не вписанное ГБО составляет до 340 грн, а при повторном нарушении водителю грозит лишение управления сроком от 3 до 6 месяцев.

Напомним, что из-за ввода схемы сертификации ГБО Министерством инфраструктуры Украины в 2020 году получение разрешительных документов на переоборудование авто стало стоить около 3000 гривен и занимает несколько дней. В связи с этим, украинцы очень часто устанавливают ГБО и не оформляют это переоборудование в документах на авто.

Об этом сказано и пояснительной записке к законопроекту № 6379: "Оформление разрешительных документов на переоборудование транспортного средства связано со значительными финансовыми затратами. Преследуя цель экономии расходов на топливо, указанные виды газового топлива выбирают преимущественно несостоятельные слои населения, которым не всегда по карману. соответствующие разрешения".