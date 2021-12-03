Замість того аби повністю скасувати необхідність реєстрації ГБО, у Верховній Раді пропонують зменшити штрафи за не вписаний у "техпаспорт" "газ".

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про пом'якшення адміністративної відповідальності за порушення встановленого порядку переобладнання транспортного засобу для роботи на газу № 6379.

Читайте також: Українці перестали вписувати ГБО в "техпаспорт"

Запропонованими змінами в КУпАП додається нова норма (ст. 121-3), яка встановлює адміністративну відповідальність водія за керування транспортним засобом, переобладнаним для роботи на газу, без дотримання встановленого порядку проведення такого переобладнання.

Адміністративне стягнення за вчинене правопорушення пропонується встановити у вигляді попередження або штрафу (170,00 грн). У випадку повторності вчинення зазначеного правопорушення протягом року – передбачається штраф у розмірі 340,00 грн.

Зараз штраф за не вписане ГБО становить до 340 грн., а при повторному порушенні водієві загрожує позбавлення права керування терміном від 3 до 6 місяців.

Нагадаємо, що через введення схеми сертифікації ГБО Міністерством інфраструктури України у 2020 році отримання дозвільних документів на переобладнання авто стало коштувати близько 3000 гривень і займає кілька днів. У зв’язку з цим українці дуже часто встановлюють ГБО та не оформлюють це переобладнання у документах на авто.

Про це сказано і пояснювальній записці до законопроекту № 6379: "Оформлення дозвільних документів на переобладнання транспортного засобу пов'язано із значними фінансовими витратами. Переслідуючи мету економії витрат на пальне, зазначені види газового палива обирають переважно незаможні верстви населення, котрим не завжди по кишені оформити відповідні дозволи".