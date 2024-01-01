Зниження цін на пальне може призупинитися

Після зниження цін у дорогих мережах почали переглядати стелу й інші. І якщо маркетмейкери приберегли основний дисконт на вихідні, то їх колеги пішли іншим шляхом – знизили ціни на 2-3 грн/л загалом, пише enkorr.ua.

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Продовження зниження цін очікувалось і надалі, адже падіння цін на нафту у світі створювало такі можливості. Проте останні події здатні якщо не перекреслити таку перспективу, то точно загальмувати. Йдеться про розворот нафтових котирувань і зліт курсу євро. Для газу прогноз уже зрозумілий: діла не буде, бо зниження в гурті за тиждень було повністю знівельовано курсом.

На кінець минулого тижня ціни на "світлі" нафтопродукти в Європі відіграли в середньому біля $30/т (більш як 1 грн/л).

Водночас курс гривні з 14 по 22 квітня втратив відносно долара 0,25 грн/$, євро — близько 1 грн/€. Тільки через акциз, який встановлено в євро, собівартість бензину зросла на 0,50 грн/л, дизелю — на 0,40 грн/л, LPG — на 0,32 грн/л.

Чемпіонами тижня стали полтавські мережі BVS і "Автотранс": "світлі" здешевшали на 2 грн/л і 1 грн/л відповідно (до 53,99 грн/л кожен), газ — на 1,50 грн/л (34,49 грн/л).

У вівторок, 22 квітня, знизилася вартість бензину і дизелю на 2 і 3 грн/л (51,99 і 50,99 грн/л), газу — на 1,50 грн/л (33,99 грн/л) у VostokGaz. Але, нагадаємо, мережа щовівторка і щоп’ятниці запускає заохочувальні знижки.

На 1 грн/л знизилася вся лінійка пального у мережах SOCAR і Neftek. Тільки "світлі" — у Mango, "Кворум-Нафті". Тільки бензин — у "Авантажі 7" (до мінімальних 48,95 грн/л). Це дозволило більше ніж на 1 грн/л відірватись від найближчих конкурентів — мереж "Маркет" і "Фактор", які пропонували за 50 грн/л.

Виклик кинув і "БРСМ-Нафта", але тільки у Черкаській області, де внаслідок зниження цінника на 3 грн/л було встановлено безпрецедентну ціну на бензин А-95 – 47,99 грн/л.

У решти операторів пальне втратило в середньому 10-90 коп./л (див. табл.).

Відрив між "преміальними" й "дискаунтерами" на бензині зріс на майже 60 коп./л, до 7,40 грн/л, на дизелі й газу, навпаки, скоротився на 37 коп./л і 7 коп./л, до 8 грн/л і трохи більш як 3,20 грн/л відповідно.

Загалом за тиждень спред між гуртом і роздробом зменшився, але залишається досить великим: на бензині — 9,30 грн/л (-30 коп./л), на дизелі — 10,56 грн/л (-37 коп./л), на газу — 5,70 грн/л (без змін).

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 14 по 22 квітня 2025 р., грн/л: