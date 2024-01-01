Снижение цен на топливо может приостановиться

После снижения цен в дорогих сетях начали пересматривать стелу и другие. И если маркетмейкеры приберегли основной дисконт на выходные, то их коллеги пошли другим путем – снизили цены на 2-3 грн/л в целом, пишет enkorr.ua.

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Продолжение снижения цен ожидалось и в дальнейшем, ведь падение цен на нефть в мире создавало такие возможности. Однако последние события способны если не перечеркнуть такую перспективу, то точно затормозить. Речь идет о развороте нефтяных котировок и взлете курса евро. Для газа прогноз уже понятен: дела не будет, потому что снижение в опте за неделю было полностью нивелировано курсом.

На конец прошлой недели цены на "светлые" в Европе отыграли в среднем около $30/т (более 1 грн/л).

В то же время курс гривны с 14 по 22 апреля потерял относительно доллара 0,25 грн/$, евро - около 1 грн/€. Только из-за акциза, который установлен в евро, себестоимость бензина выросла на 0,50 грн/л, дизеля - на 0,40 грн/л, LPG - на 0,32 грн/л.

Чемпионами недели стали полтавские сети BVS и "Автотранс": "светлые" подешевели на 2 грн/л и 1 грн/л соответственно (до 53,99 грн/л каждый), газ - на 1,50 грн/л (34,49 грн/л).

Во вторник, 22 апреля, снизилась стоимость бензина и дизеля на 2 и 3 грн/л (51,99 и 50,99 грн/л), газа - на 1,50 грн/л (33,99 грн/л) в VostokGaz. Но, напомним, сеть каждый вторник и каждую пятницу запускает поощрительные скидки.

На 1 грн/л снизилась вся линейка топлива в сетях SOCAR и Neftek. Только "светлые" - в Mango, "Кворум-Нафте". Только бензин - в "Авантаже 7" (до минимальных 48,95 грн/л). Это позволило более чем на 1 грн/л оторваться от ближайших конкурентов - сетей "Маркет" и "Фактор", которые предлагали по 50 грн/л.

Вызов бросил и "БРСМ-Нафта", но только в Черкасской области, где в результате снижения ценника на 3 грн/л было установлено беспрецедентную цену на бензин А-95 – 47,99 грн/л.

У остальных операторов топливо потеряло в среднем 10-90 коп./л (см. табл.).

Отрыв между "премиальными" и "дискаунтерами" на бензине вырос почти на 60 коп./л, до 7,40 грн/л, на дизеле и газу, наоборот, сократился на 37 коп./л и 7 коп./л, до 8 грн/л и чуть более 3,20 грн/л соответственно.

В целом за неделю спред между оптом и розницей уменьшился, но остается достаточно большим: на бензине - 9,30 грн/л (-30 коп./л), на дизеле - 10,56 грн/л (-37 коп./л), на газу - 5,70 грн/л (без изменений).

Изменение розничных цен на топливо на АЗК с 14 по 22 апреля 2025 г., грн/л: