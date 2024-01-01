Как часто украинцы устанавливают ГБО

В апреле 2025 года в Украине было зарегистрировано 931 установка газобаллонного оборудования (ГБО) на легковые автомобили, что на 7,4% меньше, чем в марте, и почти вдвое меньше, чем ровно год назад - в апреле 2024 года таких переоборудований было 1754. Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.

Кстати как зарегистрировать ГБО

Самую высокую активность украинских водителей в переоборудовании своих автомобилей на газ наблюдали летом прошлого года. В июне 2023 года был установлен рекорд - 2253 ГБО-системы, данные о которых были официально внесены в свидетельства о регистрации в сервисных центрах МВД. С осени показатели начали спадать, зимой провалились ниже 1000 регистраций, и до сих пор выглядит так, что этот рынок не подает особых надежд на рост.

ГБО - динамика 2024-2025 г. График ИДА

Переоборудованием охвачены как бюджетные модели, так и авто (часто из США) среднего ценового сегмента. И хотя в списке есть традиционный Daewoo Lanos, рядом с ним - Toyota Camry, Nissan Rogue, Jeep Compass и другие американские варианты с атмосферными бензиновыми двигателями, которые без ГБО часто теряют смысл эксплуатации в Украине. Тут накладывается и вера в "старую школу" мотостроения, и нежелание мириться с высоким расходом топлива.

Топ-10 моделей, на которые чаще всего устанавливали ГБО:

Toyota Camry - 29 шт.

Nissan Rogue - 26 шт.

Jeep Compass - 24 шт.

Skoda Octavia - 22 шт.

Jeep Cherokee - 21 шт.

Volkswagen Passat - 21 шт.

Mitsubishi Outlander - 19 шт.

Toyota RAV4 - 18 шт.

Daewoo Lanos - 17 шт.

Volkswagen Golf - 17 шт.

LPG для авто не такой уж и дешевый, как был год назад, однако все еще выгоднее бензина. По состоянию на конец апреля средняя цена сжиженного газа на АЗС составляет 34,80 грн/л, в то время, как в начале года она достигала 37 грн/л. Для сравнения: в прошлом году весной на стелах АЗС можно было видеть ценники около 26,50 грн/л.

Кстати снижение цен на топливо может приостановиться

Поэтому несмотря на спад интереса к установке ГБО, использование сжиженного газа остается одним из вариантов для экономии на топливе, особенно для больших бензиновых моторов. Однако LPG проигрывает электромобилям, даже если те заряжать только на платных скоростных станциях общего доступа.