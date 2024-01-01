Украинцы перестали покупать авто с ГБО, вместо этого выбирают гибриды

Топливо (или тип силовой установки) - один из ключевых критериев выбора автомобиля, напрямую влияющее на эксплуатационные расходы. Аналитики Института исследований авторынка решили посмотреть, как изменилась структура украинского авторынка по типам топлива: проанализировали первые регистрации новых, а также суммарно сегмент подержанных легковушек (импорт + внутренние перепродажи) за январь-апрель 2025 года и сравнили их с аналогичным периодом 2024-го.

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Для объективности сравнения вычислено не только абсолютные показатели, но и доли каждого типа топлива в соответствующем сегменте, а также динамику в процентных пунктах (разница между долями 2025 и 2024 годов).

Подержанные автомобили: умеренные колебания

В сегменте подержанных автомобилей предпочтения украинских водителей остаются относительно стабильными. Самыми популярными остаются бензиновые авто (43,88%), хотя их доля выросла лишь на 0,92 п.п. Дизель понемногу теряет позиции (-2,13 п.п.), хотя сохраняет весомую долю - 28,43%.

Интересно, что электромобили постепенно закрепляются - их доля выросла на 2,54 п.п., до 7,09%. Это свидетельствует о постепенном наполнении парка, соответственно и рынка авто с пробегом.

Авто с пробегом - доли и их изменение за 4 месяца 2024 и 2025 годов

Легковушки с газобаллонным оборудованием (ГБО) продолжают терять актуальность, тогда как гибриды продолжают занимать малую нишу (2,46%), однако демонстрируют незначительный рост.

В общем, структура рынка подержанных авто меняется медленно - срабатывает эффект инерции, поскольку на вторичном рынке покупают те машины, которые уже есть в наличии, здесь потребители не формируют спрос "с нуля".

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Новые авто: гибриды прорываются, дизель сдает

В сегменте новых автомобилей изменения значительно заметнее. Наибольший рост зафиксирован у гибридов, которые за год удвоили свою долю - с 14,87% до 27,27% (+12,40 п.п.). Таким образом, гибриды фактически вышли на второе место, уступая лишь бензиновым авто.

В то же время дизель потерял более 6 п.п., снизившись до 20,44%, а бензин - более чем на 5 п.п. (до 37,55%). Такая динамика свидетельствует о постепенном отходе покупателей новых авто от традиционных типов топлива.

Новые авто - доли и их изменение за 4 месяца 2024 и 2025 годов

Электромобили хоть и остаются стабильными, имеют незначительное уменьшение доли (-0,75 п.п.). Зато машины с ГБО почти исчезли из сегмента новых автомобилей - только 0,17% в 2025 году, по сравнению с 0,42% в прошлом году.

Выводы

Украинский автомобильный рынок все отчетливее делится на два мира. В сегменте подержанных авто - все еще доминирует дизель и бензин, с медленным ростом электро- и гибридных авто. Зато среди новых уже ощутимый сдвиг к альтернативным видам топлива - особенно гибридов, которые стали своеобразным компромиссом между старыми привычками и новыми технологиями.

Эти тенденции указывают не только на изменение рынка, но и на измененное мышление потребителя - что купить, как заправлять и чем целесообразнее владеть завтра.