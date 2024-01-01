Какие подержанные автомобили подешевели в мае

За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках для объявлений о продаже автотранспорта было размещено почти 2,6 млн предложений о продаже подержанных легковых машин, сообщают в Институте исследований авторынка.

Кстати китайцы существенно снизили цены на свои электромобили

Количество вновь созданных объявлений несколько возросло: с 213,8 тыс. в апреле до 218,3 тыс. в мае (+2,1%) на $2 миллиарда. В сравнении год к году картина следующая: в мае 2024 г. интернет-площадки опубликовали 248,3 тыс. свежих предложений, то есть сейчас предлагают на 12,1% меньше.

В мае 2025 года на украинском рынке подержанных легковых авто больше всего объявлений было сосредоточено в бюджетном сегменте - от $1000 до $2000 (10,4%) и от $2 000 до $3 000 (9%). Также заметна активность в диапазоне $3 000...$6 000, где сконцентрировано более четверти всех объявлений.

В то же время сегмент премиума ($20 000+) также демонстрирует рост - плюс 1,1% и доля 9,4% от общего количества, что может свидетельствовать об активизации предложения новых авто из Европы или США. В среднеценовых диапазонах ($7 000...$15 000) наблюдается постепенное снижение доли.



Средняя цена в сегментах (по признаку топлива/питания). График ИДА

В разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу силовой установки, самую низкую среднюю цену, которая по итогам марта составляет $2550 (-$150), имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.

Самый массовый на рынке сегмент - бензиновые автомобили, занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $5950, на $50 меньше, чем было месяцем ранее.

За дизельные легковые авто с пробегом сейчас в среднем просят $7400, на $200 больше, чем месяцем ранее.

Авто с гибридными силовыми установками (все подтипы вроде MHEV/HEV/PHEV) по итогам мая зафиксировался на уровне $13 000, сразу на $900 меньше, чем было местом ранее. При этом следует помнить, что доля "гибридов" на вторичном рынке сравнительно незначительна (около 1,2%), поэтому и цены здесь колеблются значительно больше чем где-либо.

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О сегменте электромобилей: итоговое значение цен на легковушки с пробегом в предложениях о продаже сейчас составляет $16 000, на $100 больше, чем в предыдущем срезе. И есть все основания полагать, что здесь будет становиться только дороже – некоторые дилеры уже притормозили продажи, рассчитывая, что через несколько месяцев этот простой окупится автоматическим ростом стоимости электромобилей после возврата НДС на них.

Как делали исследование:

Команда Института исследований авторынка проанализировала почти 3 миллиона записей агрегатора Automoto.ua об объявлениях продажи автомобилей со всех (около 100) автосайтов Украины.