Какие подержанные авто импортировали в октябре

В октябре украинский автопарк пополнили более 26,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Количество импортированных авто с пробегом выросло на 60% по сравнению с октябрем прошлого года и на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. Это свидетельствует о частичном восстановлении рынка после сезонного спада летом.
Наибольшую долю среди таких автомобилей составляют бензиновые – 44%. Далее по популярности идут электромобили – 30%, дизельные авто – 18%, гибриды – 5%, и автомобили с газобаллонным оборудованием – 3%.
Средний возраст подержанных машин, которые в октябре были зарегистрированы в Украине, составил 8,2 года.
Лидером среди импортируемого секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf, который уверенно сохраняет позиции самого востребованного автомобиля среди украинских покупателей.
В десятку самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf – 1208 ед.
- Tesla Model Y – 942 ед.
- Tesla Model 3 – 862 ед.
- Volkswagen Tiguan – 752 ед.
- Renault Megane – 730 ед.
- Audi Q5 – 726 ед.
- Nissan Leaf – 697 ед.
- Skoda Octavia – 665 ед.
- Nissan Rogue – 636 ед.
- Kia Niro – 551 ед.
Всего с начала года украинцы приобрели 207,9 тысячи подержанных импортируемых легковушек – это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.