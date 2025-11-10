Какие подержанные авто импортировали в октябре

В октябре украинский автопарк пополнили более 26,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Количество импортированных авто с пробегом выросло на 60% по сравнению с октябрем прошлого года и на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. Это свидетельствует о частичном восстановлении рынка после сезонного спада летом.

Наибольшую долю среди таких автомобилей составляют бензиновые – 44%. Далее по популярности идут электромобили – 30%, дизельные авто – 18%, гибриды – 5%, и автомобили с газобаллонным оборудованием – 3%.

Средний возраст подержанных машин, которые в октябре были зарегистрированы в Украине, составил 8,2 года.

Лидером среди импортируемого секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf, который уверенно сохраняет позиции самого востребованного автомобиля среди украинских покупателей.

В десятку самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf – 1208 ед. Tesla Model Y – 942 ед. Tesla Model 3 – 862 ед. Volkswagen Tiguan – 752 ед. Renault Megane – 730 ед. Audi Q5 – 726 ед. Nissan Leaf – 697 ед. Skoda Octavia – 665 ед. Nissan Rogue – 636 ед. Kia Niro – 551 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели 207,9 тысячи подержанных импортируемых легковушек – это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.