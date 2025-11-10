Укр
Ру

Какие подержанные авто импортировали в октябре

Названы самые популярные подержанные авто из-за рубежа. Украинцы все чаще выбирают электрокары, но лидер с традиционными двигателями остается неизменным.
Названы самые популярные подержанные авто из-за рубежа в октябре- Auto24
Евгений Гудущан
logo10 ноября, 12:20
logo0
logo0 мин

В октябре украинский автопарк пополнили более 26,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Читайте также: Названы самые популярные подержанные авто из-за рубежа: сентябрь 2025 года

Количество импортированных авто с пробегом выросло на 60% по сравнению с октябрем прошлого года и на 12% по сравнению с предыдущим месяцем. Это свидетельствует о частичном восстановлении рынка после сезонного спада летом.

Наибольшую долю среди таких автомобилей составляют бензиновые – 44%. Далее по популярности идут электромобили – 30%, дизельные авто – 18%, гибриды – 5%, и автомобили с газобаллонным оборудованием – 3%.

Средний возраст подержанных машин, которые в октябре были зарегистрированы в Украине, составил 8,2 года.

Лидером среди импортируемого секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf, который уверенно сохраняет позиции самого востребованного автомобиля среди украинских покупателей.

В десятку самых популярных моделей месяца вошли:

  1. Volkswagen Golf – 1208 ед.
  2. Tesla Model Y – 942 ед.
  3. Tesla Model 3 – 862 ед.
  4. Volkswagen Tiguan – 752 ед.
  5. Renault Megane – 730 ед.
  6. Audi Q5 – 726 ед.
  7. Nissan Leaf – 697 ед.
  8. Skoda Octavia – 665 ед.
  9. Nissan Rogue – 636 ед.
  10. Kia Niro – 551 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели 207,9 тысячи подержанных импортируемых легковушек – это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

#Aвтобизнес #Б/у автомобили #Новости #Регистриция автомобиля