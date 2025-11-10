Які вживані авто імпортували у жовтні

У жовтні український автопарк поповнили понад 26,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Читайте також: Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону: вересень 2025

Кількість імпортованих авто з пробігом зросла на 60% у порівнянні з жовтнем минулого року та на 12% у порівнянні з попереднім місяцем. Це свідчить про часткове відновлення ринку після сезонного спаду влітку.

Найбільшу частку серед таких автомобілів становлять бензинові – 44%. Далі за популярністю йдуть електромобілі – 30%, дизельні авто – 18%, гібриди – 5%, та автомобілі з газобалонним обладнанням – 3%.

Середній вік уживаних машин, які у жовтні були зареєстровані в Україні, становив 8,2 року.

Лідером серед імпортованого секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf, який упевнено зберігає позиції найбільш затребуваного автомобіля серед українських покупців.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf – 1208 од. Tesla Model Y – 942 од. Tesla Model 3 – 862 од. Volkswagen Tiguan – 752 од. Renault Megane – 730 од. Audi Q5 – 726 од. Nissan Leaf – 697 од. Skoda Octavia – 665 од. Nissan Rogue – 636 од. Kia Niro – 551 од.

Всього з початку року українці придбали 207,9 тисячі уживаних імпортованих легковиків – це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.