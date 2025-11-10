Які вживані авто імпортували у жовтні

У жовтні український автопарк поповнили понад 26,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
Кількість імпортованих авто з пробігом зросла на 60% у порівнянні з жовтнем минулого року та на 12% у порівнянні з попереднім місяцем. Це свідчить про часткове відновлення ринку після сезонного спаду влітку.
Найбільшу частку серед таких автомобілів становлять бензинові – 44%. Далі за популярністю йдуть електромобілі – 30%, дизельні авто – 18%, гібриди – 5%, та автомобілі з газобалонним обладнанням – 3%.
Середній вік уживаних машин, які у жовтні були зареєстровані в Україні, становив 8,2 року.
Лідером серед імпортованого секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf, який упевнено зберігає позиції найбільш затребуваного автомобіля серед українських покупців.
До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf – 1208 од.
- Tesla Model Y – 942 од.
- Tesla Model 3 – 862 од.
- Volkswagen Tiguan – 752 од.
- Renault Megane – 730 од.
- Audi Q5 – 726 од.
- Nissan Leaf – 697 од.
- Skoda Octavia – 665 од.
- Nissan Rogue – 636 од.
- Kia Niro – 551 од.
Всього з початку року українці придбали 207,9 тисячі уживаних імпортованих легковиків – це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.