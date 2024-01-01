Какие подержанные авто покупают украинцы: рейтинг

В течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом.

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Относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 - почти на треть. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%. Далее следуют:

дизельные – 26%;

электромобили – 20%;

гибриды и авто с ГБО – по 4%.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 873 ед.;

Renault Megane - 609 ед.;

Skoda Octavia - 520 ед.;

Volkswagen Passat - 419 ед.;

Volkswagen Tiguan - 399 ед.;

Nissan Leaf - 384 ед.;

Audi Q5 - 376 ед.;

Tesla Model 3 - 301 ед.;

Tesla Model Y - 298 ед.;

Nissan Rogue - 293 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тыс. подержанных легковушек, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Средний возраст подержанных машин, что в ноябре перешли на украинские номера, составляет 9 лет.