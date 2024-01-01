Какие подержанные авто покупают украинцы: рейтинг

Фольксваген Гольф
В течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом.
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Относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 - почти на треть. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%. Далее следуют:
- дизельные – 26%;
- электромобили – 20%;
- гибриды и авто с ГБО – по 4%.
В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 873 ед.;
- Renault Megane - 609 ед.;
- Skoda Octavia - 520 ед.;
- Volkswagen Passat - 419 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 399 ед.;
- Nissan Leaf - 384 ед.;
- Audi Q5 - 376 ед.;
- Tesla Model 3 - 301 ед.;
- Tesla Model Y - 298 ед.;
- Nissan Rogue - 293 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тыс. подержанных легковушек, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Средний возраст подержанных машин, что в ноябре перешли на украинские номера, составляет 9 лет.