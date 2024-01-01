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Які вживані авто купують українці: рейтинг

Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону, які українці ввозили у листопаді.
Кількість ввезених із закордону вживаних авто сильно зменшилась - Auto24

Volkswagen Golf

Євген Гудущан
logo6 грудня, 12:58
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Впродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.

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Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 р. - майже на третину. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть:

  • дизельні – 26%;
  • електромобілі – 20%;
  • гібриди та авто з ГБО – по 4%.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf - 873 од.;
  • Renault Megane - 609 од.;
  • Skoda Octavia - 520 од.;
  • Volkswagen Passat - 419 од.;
  • Volkswagen Tiguan - 399 од.;
  • Nissan Leaf - 384 од.;
  • Audi Q5 - 376 од.;
  • Tesla Model 3 - 301 од.;
  • Tesla Model Y - 298 од.;
  • Nissan Rogue - 293 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тис. уживаних легковиків, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 р. Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.

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