Які вживані авто купують українці: рейтинг

Впродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.

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Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 р. - майже на третину. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть:

дизельні – 26%;

електромобілі – 20%;

гібриди та авто з ГБО – по 4%.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 873 од.;

Renault Megane - 609 од.;

Skoda Octavia - 520 од.;

Volkswagen Passat - 419 од.;

Volkswagen Tiguan - 399 од.;

Nissan Leaf - 384 од.;

Audi Q5 - 376 од.;

Tesla Model 3 - 301 од.;

Tesla Model Y - 298 од.;

Nissan Rogue - 293 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тис. уживаних легковиків, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 р. Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.