Які вживані авто купують українці: рейтинг

Volkswagen Golf
Впродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.
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Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 р. - майже на третину. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть:
- дизельні – 26%;
- електромобілі – 20%;
- гібриди та авто з ГБО – по 4%.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 873 од.;
- Renault Megane - 609 од.;
- Skoda Octavia - 520 од.;
- Volkswagen Passat - 419 од.;
- Volkswagen Tiguan - 399 од.;
- Nissan Leaf - 384 од.;
- Audi Q5 - 376 од.;
- Tesla Model 3 - 301 од.;
- Tesla Model Y - 298 од.;
- Nissan Rogue - 293 од.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тис. уживаних легковиків, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 р. Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.