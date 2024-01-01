В яких регіонах України дешевші вживані автомобілі: дослідження

В Україні є чимало вебсайтів з оголошеннями про продаж автомобілів. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували наявну там пропозицію, й визначили середні ціни пропонованих авто для кожної окремої області (крім т.о.т.).

Почати варто з того, що даний огляд не можна трактувати як «одна і та ж модель в різних регіонах коштує по різному», це загальний зріз середніх цін з інтернет-оголошень, який частково дозволяє зрозуміти купівельну спроможність в області, зорієнтуватися щодо середнього цінового діапазону, навколо якого сконцентрована більшість пропозицій, а також побачити картину пропозиції, що допомагає з вибором.

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Середні ціни легковиків з пробігом в оголошеннях. Графік ІДА

Цю діаграму ми розглянемо почавши з нижньої частини: такі області, як Херсонська, Донецька та Луганська розташовані в безпосередній близькості до бойових дій, а частини територій цих областей тимчасово окуповані. Ці обставини не дозволяють локальним авторинкам працювати там на повну. Парк, який згодом складатиме пропозицію, оновлюється повільно, тому середні ціни там найнижчі.

Якщо далі розглянути список згори донизу, також можна простежити певну географічну прив’язку до відстані до лінії зіткнення — чим далі регіон від неї, тим вищі там ціни, що своєю чергою свідчить про вищу активність на локальному авторинку.

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Верхня частина діаграми, від Львівської до Чернівецької області (за виключенням двох, про які згадаємо за хвилину) — наближені до західного кордону, тобто того, який межує з Європою, звідки постачаються «свіжопригнані» авто в Україну. Відомо, що середній вік імпортованих легковиків менший, ніж тих, що перепродуються на внутрішньому ринку, тому й середні ціни у цих областях вищі, оскільки у пропозиціях на інтернет-сайтах оголошень є чимало імпортованих машин.

Щодо виключень, до них належить Київська область, де зокрема місто Київ лідирує за продажами нових авто, які згодом поповнюють пропозицію на «вторинці», зменшуючи середній вік та підвищуючи середні ціни.

Ще один регіон, який не належить до західних — Одеська область. Свого часу, до блокування окупантами морських шляхів, там був розвинений бізнес з постачання, ремонту, продажу запчастин та готових автомобілів, що прибували з країн Америки, Кореї та Китаю. Маршрути доставлення наразі змінилися, однак більшість бізнесів залишилася, й продовжує працювати у цій же сфері.

Отже, де вищі середні ціни — більше «свіжопригнаних» авто, більший вибір таких, а також активніший автобізнес загалом.