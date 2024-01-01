В каких регионах Украины дешевле подержанные автомобили: исследование

В Украине есть немало веб-сайтов с объявлениями о продаже автомобилей. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали имеющееся там предложение, и определили средние цены предлагаемых авто для каждой отдельной области (кроме т.о.т.).

Начать стоит с того, что данный обзор нельзя трактовать как "одна и та же модель в разных регионах стоит по разному", это общий срез средних цен с интернет-объявлений, который частично позволяет понять покупательную способность в области, сориентироваться относительно среднего ценового диапазона, вокруг которого сконцентрировано большинство предложений, а также увидеть картину предложения, что помогает с выбором.

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Средние цены легковушек с пробегом в объявлениях. График ИДА

Эту диаграмму мы рассмотрим начав с нижней части: такие области, как Херсонская, Донецкая и Луганская расположены в непосредственной близости к боевым действиям, а части территорий этих областей временно оккупированы. Эти обстоятельства не позволяют локальным авторынкам работать там на полную. Парк, который впоследствии будет составлять предложение, обновляется медленно, поэтому средние цены там самые низкие.

Если дальше рассмотреть список сверху вниз, также можно проследить определенную географическую привязку к расстоянию до линии соприкосновения - чем дальше регион от нее, тем выше там цены, что в свою очередь свидетельствует о высокой активности на локальном авторынке.

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Верхняя часть диаграммы, от Львовской до Черновицкой области (за исключением двух, о которых вспомним через минуту) - приближены к западной границе, то есть того, который граничит с Европой, откуда поставляются "свежепригнанные" авто в Украину. Известно, что средний возраст импортируемых легковушек меньше, чем тех, что перепродаются на внутреннем рынке, поэтому и средние цены в этих областях выше, поскольку в предложениях на интернет-сайтах объявлений есть немало импортируемых машин.

Относительно исключений, к ним относится Киевская область, где в частности город Киев лидирует по продажам новых авто, которые впоследствии пополняют предложение на "вторичке", уменьшая средний возраст и повышая средние цены.

Еще один регион, который не относится к западным – Одесская область. В свое время, до блокирования оккупантами морских путей, там был развит бизнес по поставке, ремонта, продажи запчастей и готовых автомобилей, прибывавших из стран Америки, Кореи и Китая. Маршруты доставки сейчас изменились, однако большинство бизнесов осталась, и продолжает работать в этой же сфере.

Итак, где выше средние цены - больше "свежепригнанных" авто, больший выбор таких, а также активный автобизнес в целом.