Какие подержанные авто самые популярные на территории Украины

По данным Укравтопрома, в ноябре украинцы зарегистрировали 23,5 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа. Это существенно больше, чем в прошлом году, но спрос уже демонстрирует признаки охлаждения.

Рост в годовом измерении составил шестьдесят процентов. В то же время по сравнению с октябрем рынок просел на десять процентов. Причины снижения спроса могут быть связаны с сезонностью, подорожанием логистики, ожиданиями изменений в налоговом регулировании и политическими потрясениями.

Структура силового агрегата среди импортируемых авто демонстрирует дальнейший смещенный интерес покупателей в сторону более экономичных или технологичных решений. Бензиновые автомобили удержали наибольшую долю на уровне сорока трех процентов. Электромобили обеспечили тридцать два процента импорта, дизели семнадцать процентов, гибриды пять, а автомобили с газобаллонным оборудованием три процента.

Средний возраст машин, которые получили украинские номера в ноябре, составил восемь лет. Это подтверждает длительную тенденцию: украинцы стремятся авто в относительно свежем возрастном диапазоне, где оптимально сочетаются цена, пробег и технологический уровень.

Лидером остался Volkswagen Golf, который традиционно возглавляет рейтинг из-за доступности, надежности и недорогого обслуживания. В десятку самых популярных моделей вошли такие авто:

Volkswagen Golf – 1035 единиц Tesla Model Y – 931 единица Tesla Model 3 – 862 единицы Volkswagen Tiguan – 677 единиц Nissan Leaf – 647 единиц Renault Megane – 609 единиц Skoda Octavia – 594 единицы Audi Q5 – 587 единиц Nissan Rogue – 581 единица Kia Niro – 490 единиц

С начала года украинцы ввезли 231,4 тысячи подержанных автомобилей. Это на двенадцать процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года, что свидетельствует о стабильно высоком спросе на импортируемый вторичный транспорт.