Які вживані авто найпопулярніші на території України

За даними Укравтопрому, у листопаді українці зареєстрували 23,5 тисячі вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це суттєво більше, ніж торік, але попит уже демонструє ознаки охолодження.

Зростання у річному вимірі становило шістдесят відсотків. Водночас порівняно з жовтнем ринок просів на десять відсотків. Причини зниження попиту можуть бути пов’язані з сезонністю, подорожчанням логістики, очікуваннями змін у податковому регулюванні та політичними потрясіннями.

Структура силового агрегату серед імпортованих авто демонструє подальший зміщений інтерес покупців у бік більш економічних або технологічних рішень. Бензинові автомобілі утримали найбільшу частку на рівні сорока трьох відсотків. Електромобілі забезпечили тридцять два відсотки імпорту, дизелі сімнадцять відсотків, гібриди п’ять, а автомобілі з газобалонним обладнанням три відсотки.

Середній вік машин, які отримали українські номери у листопаді, становив вісім років. Це підтверджує тривалу тенденцію: українці прагнуть авто у відносно свіжому віковому діапазоні, де оптимально поєднані ціна, пробіг і технологічний рівень.

Лідером залишився Volkswagen Golf, який традиційно очолює рейтинг через доступність, надійність та недороге обслуговування. У десятку найпопулярніших моделей увійшли такі авто:

Volkswagen Golf – 1035 одиниць Tesla Model Y – 931 одиниця Tesla Model 3 – 862 одиниці Volkswagen Tiguan – 677 одиниць Nissan Leaf – 647 одиниць Renault Megane – 609 одиниць Skoda Octavia – 594 одиниці Audi Q5 – 587 одиниць Nissan Rogue – 581 одиниця Kia Niro – 490 одиниць

З початку року українці ввезли 231,4 тисячі вживаних автомобілів. Це на дванадцять відсотків більше, ніж за аналогічний період попереднього року, що свідчить про стабільно високий попит на імпортований вторинний транспорт.