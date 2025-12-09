Укр
Які вживані авто найпопулярніші на території України

Названо найпопулярніші вживані авто за минулий місяць. Об’єми імпорту авто знижуються через низку факторів.
Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим імпортованим авто

За даними Укравтопрому, у листопаді українці зареєстрували 23,5 тисячі вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це суттєво більше, ніж торік, але попит уже демонструє ознаки охолодження.

Зростання у річному вимірі становило шістдесят відсотків. Водночас порівняно з жовтнем ринок просів на десять відсотків. Причини зниження попиту можуть бути пов’язані з сезонністю, подорожчанням логістики, очікуваннями змін у податковому регулюванні та політичними потрясіннями.

Структура силового агрегату серед імпортованих авто демонструє подальший зміщений інтерес покупців у бік більш економічних або технологічних рішень. Бензинові автомобілі утримали найбільшу частку на рівні сорока трьох відсотків. Електромобілі забезпечили тридцять два відсотки імпорту, дизелі сімнадцять відсотків, гібриди п’ять, а автомобілі з газобалонним обладнанням три відсотки.

Середній вік машин, які отримали українські номери у листопаді, становив вісім років. Це підтверджує тривалу тенденцію: українці прагнуть авто у відносно свіжому віковому діапазоні, де оптимально поєднані ціна, пробіг і технологічний рівень.

Лідером залишився Volkswagen Golf, який традиційно очолює рейтинг через доступність, надійність та недороге обслуговування. У десятку найпопулярніших моделей увійшли такі авто:

  1. Volkswagen Golf – 1035 одиниць
  2. Tesla Model Y – 931 одиниця
  3. Tesla Model 3 – 862 одиниці
  4. Volkswagen Tiguan – 677 одиниць
  5. Nissan Leaf – 647 одиниць
  6. Renault Megane – 609 одиниць
  7. Skoda Octavia – 594 одиниці
  8. Audi Q5 – 587 одиниць
  9. Nissan Rogue – 581 одиниця
  10. Kia Niro – 490 одиниць

З початку року українці ввезли 231,4 тисячі вживаних автомобілів. Це на дванадцять відсотків більше, ніж за аналогічний період попереднього року, що свідчить про стабільно високий попит на імпортований вторинний транспорт.

