Какие подержанные авто везут в Украину: статистка

Названы самые популярные подержанные авто из-за рубежа, которые ввозились в июле 2025 года.
В течение июля украинский автопарк пополнили более 22,4 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром. По сравнению с июлем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 12%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Далее следуют:

  • электромобили – 24%;
  • дизельные – 19%;
  • гибриды – 6%;
  • авто с ГБО – 3%.

Лидером, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.
В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. Volkswagen Golf - 1056 ед.;
  2. Tesla Model Y - 733 ед.;
  3. Renault Megane - 724 ед.;
  4. Volkswagen Tiguan - 674 ед.;
  5. Skoda Octavia - 669 ед.;
  6. Audi Q5 - 654 ед.;
  7. Nissan Rogue - 603 ед.;
  8. Tesla Model 3 - 567 ед.;
  9. Nissan Leaf - 522 ед.;
  10. Volkswagen Passat - 495 ед.

Средний возраст подержанных машин, что в июне перешли на украинские номера, составляет 8,7 года. Всего с начала года украинцы приобрели 135,8 тыс. импортируемых легковушек с пробегом, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

