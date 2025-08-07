Какие подержанные авто везут в Украину: статистка

В течение июля украинский автопарк пополнили более 22,4 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром. По сравнению с июлем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 12%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Далее следуют:

электромобили – 24%;

дизельные – 19%;

гибриды – 6%;

авто с ГБО – 3%.

Лидером, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 1056 ед.; Tesla Model Y - 733 ед.; Renault Megane - 724 ед.; Volkswagen Tiguan - 674 ед.; Skoda Octavia - 669 ед.; Audi Q5 - 654 ед.; Nissan Rogue - 603 ед.; Tesla Model 3 - 567 ед.; Nissan Leaf - 522 ед.; Volkswagen Passat - 495 ед.

Средний возраст подержанных машин, что в июне перешли на украинские номера, составляет 8,7 года. Всего с начала года украинцы приобрели 135,8 тыс. импортируемых легковушек с пробегом, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2024 г.