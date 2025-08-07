Укр
Які вживані авто везуть в Україну: статистка

Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону, які ввозились у липні 2025 року.
Впродовж липня український автопарк поповнили понад 22,4 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з липнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 12%.

Читайте також: Які вживані авто популярні на внутрішньому ринку

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть:

  • електромобілі – 24%;
  • дизельні – 19%;
  • гібриди – 6%;
  • авто з ГБО – 3%.

Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 1056 од.;
  2. Tesla Model Y - 733 од.;
  3. Renault Megane - 724 од.;
  4. Volkswagen Tiguan - 674 од.;
  5. Skoda Octavia - 669 од.;
  6. Audi Q5 - 654 од.;
  7. Nissan Rogue - 603 од.;
  8. Tesla Model 3 - 567 од.;
  9. Nissan Leaf - 522 од.;
  10. Volkswagen Passat - 495 од.

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,7 року. Всього з початку року українці придбали 135,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 2% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.

