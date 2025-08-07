Які вживані авто везуть в Україну: статистка

Впродовж липня український автопарк поповнили понад 22,4 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з липнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 12%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть:

електромобілі – 24%;

дизельні – 19%;

гібриди – 6%;

авто з ГБО – 3%.

Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1056 од.; Tesla Model Y - 733 од.; Renault Megane - 724 од.; Volkswagen Tiguan - 674 од.; Skoda Octavia - 669 од.; Audi Q5 - 654 од.; Nissan Rogue - 603 од.; Tesla Model 3 - 567 од.; Nissan Leaf - 522 од.; Volkswagen Passat - 495 од.

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,7 року. Всього з початку року українці придбали 135,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 2% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.