Які вживані авто популярні на внутрнішньому ринку

На внутрішньому ринку впродовж липня 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували 75 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 4,4% більше у порівнянні з червнем-2025, але на 28,3% менше, ніж було укладено договорів у липні-2024.

До речі скільки продали нових вантажівок у липні

У липні першість на ринку внутрішніх перепродажів із суттєвим відривом зберіг Volkswagen — він випередив найближчого конкурента майже вдвічі. Це свідчить про стійку довіру до бренду, який цінують за надійність, простоту та ремонтопридатність.

Далі в десятці — Renault, BMW, ВАЗ та Skoda, які майже зрівнялися між собою за обсягами, але орієнтовані на різні цільові групи: від прихильників динаміки й іміджу до прагматичних водіїв. Завершують список Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai — стабільно популярні марки, які закривають потреби різних сегментів: від бюджету до преміуму, від бензину до гібридів.

Топ-10 марок легковиків, внутрішній ринок, 07/2025

Серед моделей із пробігом найбільш популярним у липні знову став Volkswagen Passat — він помітно випередив решту учасників рейтингу. На другому місці Skoda Octavia, яка утримує міцні позиції завдяки доступності, місткості й універсальності. На третій сходинці — Volkswagen Golf, особливо популярний у містах, та якому допомагає займати високі місця у рейтингу його електрична версія e-Golf.

Цікава ситуація цього разу склалася з Daewoo Lanos та Renault Megane — кількість ДКП (договорів купівлі-продажу) щодо них виявилася однаковою. Крім згаданих моделей, до десятки традиційно потрапили BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, Audi A6 та Opel Astra.

Топ-10 моделей легковиків, внутрішній ринок, 07/2025

Середній вік авто на вторинному ринку минулого місяця не змінився, й продовжує складати 15,7 року.

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На завершення порахуємо авто преміумсегмента. Отже, минулого місяця на внутрішньому ринку нові власники для вже не зовсім нових легковиків цієї групи знайшлися у наступній кількості: 1 Maybach, 1 Lamborghini, 1 Ferrari, 2 Aston Martin, 3 Rolls-Royce, 9 Maserati та 10 Bentley.

Легковиками найповажнішого віку стали люксовий чорний Opel Admiral та компактний червоний Steyr 50, обидва автомобілі 1939 року випуску.