Скільки продали нових вантажівок у липні: статистика

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 971 авто, повідомляє Укравтопром. Це на 13% більше, ніж у попередньому місяці.

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У порівнянні з торішнім липнем, реєстрації нових комерційних авто зросли на 2%. До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

Citroen - 161 од.; Renault - 147 од.; Hyundai - 79 од.; Peugeot - 74 од.; Mercedes-Benz - 73 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 6,6 тис. нових машин, що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.