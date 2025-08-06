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Скільки продали нових вантажівок у липні: статистика

Попит на нові комерційні автомобілі поступово зростає.
Скільки нових вантажівок було продано у липні - Auto24

Citroen

Євген Гудущан
logo6 серпня, 10:20
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Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 971 авто, повідомляє Укравтопром. Це на 13% більше, ніж у попередньому місяці.

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У порівнянні з торішнім липнем, реєстрації нових комерційних авто зросли на 2%. До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  1. Citroen - 161 од.;
  2. Renault - 147 од.;
  3. Hyundai - 79 од.;
  4. Peugeot - 74 од.;
  5. Mercedes-Benz - 73 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 6,6 тис. нових машин, що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

#Автобізнес #Новини #Реєстрація авто #Вантажівки