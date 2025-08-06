Скільки продали нових вантажівок у липні: статистика

Citroen
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Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 971 авто, повідомляє Укравтопром. Це на 13% більше, ніж у попередньому місяці.
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У порівнянні з торішнім липнем, реєстрації нових комерційних авто зросли на 2%. До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- Citroen - 161 од.;
- Renault - 147 од.;
- Hyundai - 79 од.;
- Peugeot - 74 од.;
- Mercedes-Benz - 73 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 6,6 тис. нових машин, що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.