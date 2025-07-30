Європейський ринок вантажівок відчутно скоротився: піврічна статистика

Статистика свідчить про падіння 15,4% для вантажівок, зменшення 13,2% для фургонів та мінус 4,4 відсотка для автобусів. Тривожний результат у передостанній день липня озвучила Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA).

Електротяговий комерційний транспорт зараз займає 21,6% (+5,2%) ринку автобусів, 9,5% (+3,7%) фургонів та 3,6% (+1,5%) вантажівок.

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В сегменті важких вантажівок понад 16 тонн частка акумуляторної техніки мізерна, статистика впала – мінус 1,5%.

"І хоча частка ринку електромобілів зросла, цього далеко не достатньо, і лише кілька країн рухаються вперед у цьому напрямку. Щоб досягти цілей на 2030 рік, принаймні кожна третя нова важка вантажівка повинна мати нульовий рівень викидів – це десятикратне збільшення менш ніж за п’ять років", – пояснює головний директор з комерційних транспортних засобів ACEA Томас Фабіан.

Частка реєстрацій автобусів з електрозарядкою в ЄС зросла з 16,4% у першій половині 2024 року до 21,6%. Німеччина, найбільший ринок за обсягом, продемонструвала зростання на 105,2%, тоді як Бельгія зафіксувала другу за величиною кількість реєстрацій – 523 електробуси порівняно зі 110 у 2024 році.

Реєстрація за сегментами у першій половині 2025 року. Інфографіка: АСЕА

Реєстрація гібридно-електричних автобусів зазнала двозначного скорочення на 35,5%, що становить 6,9% ринку. Щоправда, кількість реєстрацій гібридних фургонів зросла на 7,1%, займаючи при цьому лише 2,6% ринку.

Відлік зареєстрованих нових фургонів у ЄС скотився на 13,2%. Найпотужніший спад у двозначних числах показали Німеччина – на 14,7%, Франція (-12%) та Італія (-11,7%). А ось в Іспанії зафіксовано зростання реєстрацій на 11,2%.

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Реєстрація нових вантажівок у ЄС також скоротилася, їх новий облік пішов у мінус на 15,4%, склавши 155 367 одиниць. Тут далося взнаки дуже сильне падіння кількості реєстрацій важких вантажівок на 14,5%, а також 20% зниження реєстрацій середніх вантажівок.

Спад зафіксовано на всіх ринках, двозначне скорочення дала Німеччина (-27,5%), Франція (-18,8%), Іспанія (-13,6%) та Італія (-13,3%).

За підсумками півріччя дизель залишається лідером. У цій групі машин з ДВЗ дизельне виконання охопило 93,6% вантажівок, 82,0% – фургонів та 64,7% – автобусів. До речі, реєстрація дизельних автобусів скоротилася на 6,7% вони займають згадані 64,7% ринку, а не 66,2%, як це було за аналогічний період минулого року.

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Загалом у дизельній групі реєстрації скоротилася на 15,6% до 598 001 одиниці, що призвело до згаданої вище частки ринку 82% (зменшення з 84,3% у першій половині 2024 року).

Кількість бензинових моделей зменшилася на 29,8%, становлячи 4,9%. Фургони з електроприводом зараз займають 9,5% ринку, що більше з 5,8% за аналогічний період минулого року.

До речі, реєстрація дизельних автобусів також скоротилася на 6,7%, і зараз вони займають згадані вище 64,7% ринку відносно 66,2% за аналогічний період минулого року.