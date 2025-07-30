Европейский рынок грузовиков ощутимо сократился: полугодовая статистика

Статистика свидетельствует о падении 15,4% для грузовиков, уменьшение 13,2% для фургонов и минус 4,4 процента для автобусов. Тревожный результат в предпоследний день июля озвучила Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

Электротяговый коммерческий транспорт сейчас занимает 21,6% (+5,2%) рынка автобусов, 9,5% (+3,7%) фургонов и 3,6% (+1,5%) грузовиков.

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В сегменте тяжелых грузовиков свыше 16 тонн доля аккумуляторной техники мизерная, статистика упала – минус 1,5%.

"И хотя доля рынка электромобилей выросла, этого далеко не достаточно, и лишь несколько стран движутся вперед в этом направлении. Чтобы достичь целей на 2030 год, по крайней мере каждый третий новый тяжелый грузовик должен иметь нулевой уровень выбросов – это десятикратное увеличение менее чем за пять лет", – объясняет главный директор по коммерческим транспортным средствам ACEA Томас Фабиан.

Доля регистраций автобусов с электрозарядкой в ЕС выросла с 16,4% в первой половине 2024 года до 21,6%. Германия, крупнейший рынок по объему, продемонстрировала рост на 105,2%, тогда как Бельгия зафиксировала второе по величине количество регистраций – 523 электробусы по сравнению со 110 в 2024 году.

Регистрация по сегментам в первой половине 2025 года. Инфографика: АСЕА

Регистрация гибридно-электрических автобусов претерпела двузначного сокращения на 35,5%, что составляет 6,9% рынка. Правда, количество регистраций гибридных фургонов выросло на 7,1%, занимая при этом лишь 2,6% рынка.

Отсчет зарегистрированных новых фургонов в ЕС скатился на 13,2%. Самый мощный спад в двузначных числах показали Германия – на 14,7%, Франция (-12%) и Италия (-11,7%). А вот в Испании зафиксирован рост регистраций на 11,2%.

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Регистрация грузовиков в ЕС также сократилась, их новый учет ушел в минус на 15,4%, составив 155 367 единиц. Здесь сказалось очень сильное падение количества регистраций тяжелых грузовиков на 14,5%, а также 20% снижение регистраций средних грузовиков.

Спад зафиксирован на всех рынках, двузначное сокращение дала Германия (-27,5%), Франция (-18,8%), Испания (-13,6%) и Италия (-13,3%).

По итогам полугодия дизель остается лидером. В этой группе машин с ДВС дизельное исполнение охватило 93,6% грузовиков, 82,0% – фургонов и 64,7% – автобусов. Кстати, регистрация дизельных автобусов сократилась на 6,7% они занимают упомянутые 64,7% рынка, а не 66,2%, как это было за аналогичный период прошлого года.

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В целом в дизельной группе регистрации сократилась на 15,6% до 598 001 единицы, что привело к упомянутой выше доле рынка 82% (уменьшение с 84,3% в первой половине 2024 года).

Количество бензиновых моделей уменьшилось на 29,8%, составляя 4,9%. Фургоны с электроприводом сейчас занимают 9,5% рынка, что больше с 5,8% за аналогичный период прошлого года.

Кстати, регистрация дизельных автобусов также сократилась на 6,7%, и сейчас они занимают упомянутые выше 64,7% рынка относительно 66,2% за аналогичный период прошлого года.