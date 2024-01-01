В Европе покупают лишь треть авто с ДВС: остальные – электрические и гибридные

В целом доля электромобилей еще далека до желаемого, но развивается в положительной динамике. В период с 1 января по 31 марта электрические транспортные средства с аккумуляторами (BEV) в общей регистрации стран ЕС захватили 15,2% объема. В прошлом году за этот же календарный период тот показатель дотянул лишь до 12%.

Поэтому эксперты АСЕА отметили, что аккумуляторные автомобили имеют положительную динамику продаж. За упомянутый период реализация новых аккумуляторных электромобилей выросла на 23,9% и достигла до 412 997 единиц, захватив упомянутые выше 15,2% общей доли рынка ЕС.

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При этом 63% всех регистраций автомобилей с аккумуляторами приходится на три из четырех крупнейших рынков ЕС. Наибольший рост показали Германия (+38,9%), Бельгия (+29,9%) и Нидерланды (+7,9%). А вот Франция показала снижение на 6,6%.

Гибридные электрические транспортные средства также резко выросли в регистрациях, отвоевав 35,5% рынка и стали лучшим выбором среди потребителей ЕС. В течение 1 квартала 2025 года количество новых регистраций гибридно-электрических автомобилей в ЕС выросло на 20,7%.

Доля аккумуляторного сегмента относительно прошлогоднего добавила 3,2%. Инфографика: АСЕА/Авто24

В основном рост зафиксирован по четырем крупнейшим рынкам. В этом сегмента, в отличие от чистого электрического, лидирует Франция – (+47,5%). Двузначный рост показали рынки Испании (+36,6%), Италии (+15,3%) и Германии (+10,5%).

Суммарно в первом квартале 2025 года зарегистрировано до 964 108 единиц гибридных электрических транспортных средств, что составляет упомянутые выше 35,5% доли рынка ЕС.

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В сегменте автомобилей с ДВС совокупная доля рынка бензиновых и дизельных автомобилей упала до 38,3% против 48,3% за тот же период 2024 года. Количество регистраций бензиновых автомобилей сократилось на 20,6%, причем на всех основных рынках наблюдалось снижение. Франция потерпела наибольшее падение (34,1%), за ней следуют Германия (-26,6%), Италия (-15,8%) и Испания (-9,5%).