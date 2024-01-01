В Европе увеличат число электрических грузовиков

Совместное заявление французского Conseil d'analyse économique (CAE) и франко-германского совета экономических экспертов (FGCEE) прозвучало своеобразным набатом в теме электрической мобильности коммерческого транспорта. Эксперты призывают правительства двух ведущих экономик Европы сосредоточиться на аккумуляторных электрических грузовиках (BE trucks).

Кроме этого в принятом документе аргументированно звучат доводы и побуждения к активному развитию соответствующей инфраструктуры во время декарбонизации автомобильного грузового транспорта. Об этом рассказывает специализированный немецкий ресурс транспорта и логистики VerkehrsRundschau.

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Уже доказано, что грузовики BE являются самым эффективным способом декарбонизации автомобильных грузовых перевозок в кратко- и среднесрочной перспективе. Развитие рынка, затраты, энергоэффективность и потенциал сокращения выбросов однозначно свидетельствуют в пользу приоритетности грузовиков BE.

Эксперты считают и приводят примеры ученых, что широкое использование других технологий привода с низким уровнем выбросов, таких как грузовики на топливных элементах или гибридные грузовики, технически возможны, но их активное использование в ближайшем будущем не ожидается. На пути стоят действующие технические и рыночные препятствия и недостаточная зрелость рынка.

Немецкие и французские экономические эксперты призвали развивать аккумуляторные электрические грузовики и активнее создавать вспомогательную инфраструктуру. Фото: somneuk, сайт verkehrsrundschau.de

Для сохранения гибкости чиновники должны применять адаптивный подход, предусматривающий разработку, тестирование и демонстрацию альтернативных технологий вместе с грузовиками BE.

"Если две крупнейшие экономики Европы договорятся сначала сосредоточиться на быстром проникновении на рынок аккумуляторных электрических грузовиков, это может способствовать соответствующей гармонизации общеевропейских норм и ускорить декарбонизацию грузовых перевозок. Германия и Франция имели бы возможность вместе позиционировать себя в Европе. Это станет еще одной вехой в многолетнем сотрудничестве между двумя странами", – объясняет Моника Шницер, сопредседатель FGCEE.

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Напомним, франко-германский совет экономических экспертов является постоянным двусторонним органом по вопросам экономической политики, представляющих общий интерес. Он разрабатывает рекомендации и отчитывается перед Франко-германским финансово-экономическим советом (DFFWR), в состав которого входят министры финансов и экономики обеих стран и руководители двух центральных банков.

Аналитический центр Conseil d'analyse économique (CAE) – это независимый орган экономических экспертов, который проводит экономический анализ для французского правительства.