Какие электробусы покупают в европейских городах: рейтинг

В 2024 году суммарная регистрация электрических городских автобусов в Европе (плюс Великобритания) выросла на 22% и относительно 2023-го дошла до 7779 электробусов. Интересно, что практически каждый седьмой зарегистрированный в Европе автобус массой более 8 тонн был с шильдиком Yutong. Об этом сообщает статистика Sustainable Bus.

Показатель европейских регистраций (включая Великобританию) бренда Yutong подскочил в прошлом году на 99,8%, достигнув 1092 электрических автобусов. Для сравнения: в 2023 году этот производитель поставил на континент 483 аккумуляторных автобуса.

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Сразу за ними условные ступеньки трехступенчатого пьедестала заняли Mercedes-Benz, который записал на свой счет 918 автобусов (446 в 2023 году), и Wrightbus с зачетом в 861 пассажирскую машину (469 в прошлом году).

Наибольшую долю регистрации в Европе электробусов средней и большой размерной группы имеет Yutong – 14%. Инфографика: Sustainable Bus/Авто24

Кстати, всех удивил североирландский Wrightbus. Этот производитель в регистрациях аккумуляторных машин в 2024 относительно 2022 года вырос в 7,6 раза.

Прошлогодние лидеры MAN и Solaris покинули рейтинговую тройку. Польский Solaris зацепился за пятое место (460 автобусов), а за ним шестым стал MAN (435 ед.).

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Компания Iveco Bus записала в свой зачет 821 зарегистрированных автобусов против 356 в 2023 году, дав рост в 130,6%.

Несмотря на скромный рост на 19%, BYD сохранил сильное присутствие с 426 регистрациями. Irizar также вошел в "десятку" с ростом на 24,6%, зарегистрировав 263 автобуса, что больше по сравнению с 211 машинами в 2023 году. Компания VDL записала на свой счет +271%, достигнув 401 регистрации автобусов.