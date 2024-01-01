Длинный сочлененный электробус из Венгрии получил запас хода 300 километров

Компания Credobus запустит в серийное производство сочлененный автобус Electronell 18 уже в этом году. Кроме заявленного хода в 300 километров на одной зарядке, разработчики похвастались тем, что их автобус имеет на 25% меньше аккумуляторов.

Ожидается, что новую 18-метровую сочлененную версию запустят в пассажирские перевозки Будапешта в первой половине 2025 года. Об этом рассказывает news.busworld.org.

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Сочлененный автобус Credobus с низким входом благодаря конструкции Low Entry позволяет разместить 2 из 4 батарей под полом, чем обеспечивает низкий центр тяжести. Накопитель энергии обеспечивается батареями NMC третьего поколения с жидкостным охлаждением от BorgWarner (Akasol).

Аккумуляторная батарея имеет общую емкость 392 кВт-ч и может заряжаться за 3 часа с выходной мощностью 150 кВт. Здесь использована система центрального двигателя Voith VEDS HD с пиковой мощностью 410 кВт и максимальным КПД 97,3%. Система привода соло и шарнирной версии построена из компонентов одинакового размера.

Дебют Electronell 18 подчеркивает прогресс Венгрии во внедрении экологического транспорта. Фото: Máthé Zoltán

Благодаря оптимальному размеру колес колесные арки стали ниже, поэтому в таких местах салона между спинками сидений теперь нет неиспользованных промежутков. Салон разработан с дверной конфигурацией 2-2-2-2-2.

Такая версия пригодна как для городского, так и для пригородного использования. В Credobus подчеркивают, что Electronell 18 полностью построен собственными силами без привлечения генеральных партнеров. Собственное производство Credobus включает несущее шасси и почти все металлические детали, включая подвеску.

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Кстати, другой венгерский производитель автобусов Ikarus в конце еще 2023 года заявил, что полностью новая сочлененная версия под названием Ikarus 180e также присоединится к модельному ряду в будущем, однако нынешний мониторинг внедрения этой модели не выявил.