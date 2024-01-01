Довгий зчленований електробус з Угорщини отримав запас ходу 300 кілометрів

Компанія Credobus запустить у серійне виробництво зчленований автобус Electronell 18 вже цього року. Окрім заявленого ходу в 300 кілометрів на одній зарядці, розробники похвалилися тим, що їх автобус має на 25% менше акумуляторів.

Очікується, що нову 18-метрову зчленовану версію запустять у пасажирські перевезення Будапешта в першій половині 2025 року. Про це розповідає news.busworld.org.

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Зчленований автобус Credobus з низьким входом завдяки конструкції Low Entry дозволяє розмістити 2 з 4 батарей під підлогою, чим забезпечує низький центр ваги. Накопичувач енергії забезпечується батареями NMC третього покоління з рідинним охолодженням від BorgWarner (Akasol).

Акумуляторна батарея має загальну місткість 392 кВт-год і може заряджатися за 3 години з вихідною потужністю 150 кВт. Тут використано систему центрального двигуна Voith VEDS HD з піковою потужністю 410 кВт і максимальним ККД 97,3%. Система приводу соло та шарнірної версії побудована з компонентів однакового розміру.

Дебют Electronell 18 підкреслює прогрес Угорщини у впровадженні екологічного транспорту. Фото: Máthé Zoltán

Завдяки оптимальному розміру коліс колісні арки стали нижчими, тому в таких місцях салону між спинками сидінь тепер немає невикористаних проміжків. Салон розроблено з дверною конфігурацією 2-2-2-2.

Така версія придатна як для міського, так і для приміського використання. В Credobus підкреслюють, що Electronell 18 повністю побудований власними силами без залучення генеральних партнерів. Власне виробництво Credobus включає несуче шасі та майже всі металеві деталі, включаючи підвіску.

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До речі, інший угорський виробник автобусів Ikarus наприкінці ще 2023 року заявив, що повністю нова зчленована версія під назвою Ikarus 180e також приєднається до модельного ряду в майбутньому, однак нинішній моніторинг впровадження цієї моделі не виявив.