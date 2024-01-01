Які електробуси купують в європейських містах: рейтинг

У 2024 році сумарна реєстрація електричних міських автобусів у Європі (плюс Велика Британія) зросла на 22% і відносно 2023-го дійшла до 7779 електробусів. Цікаво, що практично кожен сьомий зареєстрований у Європі автобус масою понад 8 тонн був з шильдиком Yutong. Про це повідомляє статистика Sustainable Bus.

Показник європейських реєстрацій (включаючи Велику Британію) бренду Yutong підскочив торік на 99,8%, досягнувши 1092 електричних автобусів. Для порівняння: у 2023 році цей виробник поставив на континент 483 акумуляторних автобусів.

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Відразу за ними умовні сходинки триступеневого п’єдесталу посіли Mercedes-Benz, який записав на свій рахунок 918 автобусів (446 у 2023 році), та Wrightbus з заліком у 861 пасажирську машину (469 торік).

Найбільшу частку реєстрації у Європі електробусів середньої та великої розмірної групи має Yutong – 14%. Інфографіка: Sustainable Bus/Авто24

До речі, усіх здивував північноірландський Wrightbus. Цей виробник в реєстраціях акумуляторних машин у 2024 відносно 2022 року виріс у 7,6 раза.

Торішні лідери MAN та Solaris покинули рейтингову трійку. Польський Solaris зачепився за п'яте місце (460 автобусів), а за ним шостим став MAN (435 од.).

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Компанія Iveco Bus записала у свій залік 821 зареєстрованих автобусів проти 356 у 2023 році, давши ріст у 130,6%.

Попри скромне зростання на 19%, BYD зберіг сильну присутність із 426 реєстраціями. Irizar також увійшов в "десятку" зі зростанням на 24,6%, зареєструвавши 263 автобуси, що більше порівняно з 211 машинами у 2023 році. Компанія VDL записала на свій рахунок +271%, досягнувши 401 реєстрації автобусів.