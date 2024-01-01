В Європі збільшать число електричних вантажівок

Спільна заява французького Conseil d'analyse économique (CAE) і франко-німецької ради економічних експертів (FGCEE) прозвучала своєрідним набатом у темі електричної мобільності комерційного транспорту. Експерти закликають уряди двох провідних економік Європи зосередитися на акумуляторних електричних вантажівках (BE trucks).

Окрім цього у прийнятому документі аргументовано звучать доводи та спонукання до активнішого розвитку відповідної інфраструктури під час декарбонізації автомобільного вантажного транспорту. Про це розповідає спеціалізований німецький ресурс транспорту та логістики VerkehrsRundschau.

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Вже доведено, що вантажівки BE є найефективнішим способом декарбонізації автомобільних вантажних перевезень у коротко- та середньостроковій перспективі. Розвиток ринку, витрати, енергоефективність і потенціал скорочення викидів однозначно свідчать про на користь пріоритетності вантажівок BE.

Експерти вважають і наводять приклади науковців, що широке використання інших технологій приводу з низьким рівнем викидів, таких як вантажівки на паливних елементах або гібридні вантажівки, технічно можливі, але їх активне використання в найближчому майбутньому не очікується. На заваді стоять чинні технічні та ринкові перешкоди та недостатня зрілість ринку.

Німецькі та французькі економічні експерти закликали розвивати акумуляторні електричні вантажівки й активніше створювати допоміжну інфраструктуру. Фото: somneuk, сайт verkehrsrundschau.de

Для збереження гнучкості урядовці повинні застосовувати адаптивний підхід, що передбачає розробку, тестування та демонстрацію альтернативних технологій разом із вантажівками BE.

"Якщо дві найбільші економіки Європи домовляться спочатку зосередитися на швидшому проникненні на ринок акумуляторних електричних вантажівок, це може сприяти відповідній гармонізації загальноєвропейських норм і прискорити декарбонізацію вантажних перевезень. Німеччина та Франція мали б можливість разом позиціонувати себе в Європі. Це стане ще однією віхою в багаторічній співпраці між двома країнами", – пояснює Моніка Шніцер, співголова FGCEE.

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Нагадаємо, франко-німецька рада економічних експертів є постійним двостороннім органом щодо питань економічної політики, що становлять спільний інтерес. Вона розробляє рекомендації та звітує перед Франко-німецькою фінансово-економічною радою (DFFWR), до складу якої входять міністри фінансів і економіки обох країн і керівники двох центральних банків.

Аналітичний центр Conseil d'analyse économique (CAE) – це незалежний орган економічних експертів, який проводить економічний аналіз для французького уряду.