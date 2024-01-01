У Європі купують лише третину авто з ДВЗ: решту – електричні та гібридні

Загалом частка електромобілів ще далека до бажаного, але розвивається в позитивній динаміці. В період з 1 січня по 31 березня електричні транспортні засоби з акумуляторами (BEV) у загальній реєстрації країн ЄС заполонили 15,2% обсягу. Торік за цей самий календарний період той показник дотягнув лише до 12%.

Тож експерти АСЕА зазначили, що акумуляторні автомобілі мають позитивну динаміку продажів. За згаданий період реалізація нових акумуляторних електромобілів зросла на 23,9% й досягнула до 412 997 одиниць, захопивши згадані вище 15,2% загальної частки ринку ЄС.

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При цьому 63% усіх реєстрацій автомобілів з акумуляторами припадає на три з чотирьох найбільших ринків ЄС. Найбільше зростання показали Німеччина (+38,9%), Бельгія (+29,9%) та Нідерланди (+7,9%). А ось Франція показала зниження на 6,6%.

Гібридні електричні транспортні засоби також різко зросли в реєстраціях, відвоювавши 35,5% ринку й стали кращим вибором серед споживачів ЄС. Протягом 1 квартал 2025 року кількість нових реєстрацій гібридно-електричних автомобілів у ЄС зросла на 20,7%.

Частка акумуляторного сегмента відносно торішнього додала 3,2%. Інфографіка: АСЕА/Авто24

В основному зростання зафіксовано по чотирьох найбільших ринках. У цьому сегменту, на відміну від чистого електричного, лідирує Франція – (+47,5%). Двозначні зростання показали ринки Іспанії (+36,6%), Італії (+15,3%) та Німеччини (+10,5%).

Сумарно у першому кварталі 2025 року зареєстровано до 964 108 одиниць гібридних електричних транспортних засобів, що становить згадані вище 35,5% частки ринку ЄС.

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В сегменті автомобілів з ДВЗ сукупна частка ринку бензинових і дизельних автомобілів впала до 38,3% проти 48,3% за той самий період 2024 року. Кількість реєстрацій бензинових автомобілів скоротилася на 20,6%, причому на всіх основних ринках спостерігалося зниження. Франція зазнала найбільшого падіння (34,1%), за нею йдуть Німеччина (-26,6%), Італія (-15,8%) та Іспанія (-9,5%).