Сколько продали новых грузовиков в июле: статистика

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 971 авто, сообщает Укравтопром. Это на 13% больше, чем в предыдущем месяце.

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По сравнению с июлем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто выросли на 2%. В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

Citroen - 161 ед.; Renault - 147 ед.; Hyundai - 79 ед.; Peugeot - 74 ед.; Mercedes-Benz - 73 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 6,6 тыс. новых машин, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.