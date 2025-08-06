Укр
Ру

Сколько продали новых грузовиков в июле: статистика

Спрос на новые коммерческие автомобили постепенно растет.
Сколько новых грузовиков было продано в июле - Auto24

Ситроен

Евгений Гудущан
logo6 августа, 10:20
logo0
logo0 мин

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 971 авто, сообщает Укравтопром. Это на 13% больше, чем в предыдущем месяце.

Читайте также: Европейский рынок грузовиков ощутимо сократился: полугодовая статистика

По сравнению с июлем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто выросли на 2%. В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

  1. Citroen - 161 ед.;
  2. Renault - 147 ед.;
  3. Hyundai - 79 ед.;
  4. Peugeot - 74 ед.;
  5. Mercedes-Benz - 73 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 6,6 тыс. новых машин, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

#Грузовики #Новости #Aвтобизнес #Регистриция автомобиля