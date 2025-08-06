Сколько продали новых грузовиков в июле: статистика

Ситроен
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В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 971 авто, сообщает Укравтопром. Это на 13% больше, чем в предыдущем месяце.
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По сравнению с июлем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто выросли на 2%. В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- Citroen - 161 ед.;
- Renault - 147 ед.;
- Hyundai - 79 ед.;
- Peugeot - 74 ед.;
- Mercedes-Benz - 73 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 6,6 тыс. новых машин, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.