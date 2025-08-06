Какие подержанные автобилимо популярны на внутреннем рынке

На внутреннем рынке в течение июля 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали 75 тысяч сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 4,4% больше по сравнению с июнем-2025, но на 28,3% меньше, чем было заключено договоров в июле-2024.

Кстати сколько продали новых грузовиков в июле

В июле первенство на рынке внутренних перепродаж с существенным отрывом сохранил Volkswagen - он опередил ближайшего конкурента почти вдвое. Это свидетельствует об устойчивом доверии к бренду, который ценят за надежность, простоту и ремонтопригодность.

Далее в десятке - Renault, BMW, ВАЗ и Skoda, которые почти сравнялись между собой по объемам, но ориентированы на разные целевые группы: от сторонников динамики и имиджа до прагматичных водителей. Завершают список Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai - стабильно популярные марки, которые закрывают потребности разных сегментов: от бюджета до премиума, от бензина до гибридов.

Топ-10 марок легковушек, внутренний рынок, 07/2025

Среди моделей с пробегом наиболее популярным в июле снова стал Volkswagen Passat - он заметно опередил остальных участников рейтинга. На втором месте Skoda Octavia, которая удерживает прочные позиции благодаря доступности, вместительности и универсальности. На третьей строчке - Volkswagen Golf, особенно популярный в городах, и которому помогает занимать высокие места в рейтинге его электрическая версия e-Golf.

Интересная ситуация на этот раз сложилась с Daewoo Lanos и Renault Megane - количество ДКП (договоров купли-продажи) по ним оказалось одинаковым. Кроме упомянутых моделей, в десятку традиционно попали BMW 5-й и 3-й серии, Ford Focus, Audi A6 и Opel Astra.

Топ-10 моделей легковушек, внутренний рынок, 07/2025

Средний возраст авто на вторичном рынке в прошлом месяце не изменился, и продолжает составлять 15,7 года.

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В завершение посчитаем авто премиум-сегмента. Итак, прошлом месяце на внутреннем рынке новые владельцы для уже не совсем новых легковушек этой группы нашлись в следующем количестве: 1 Maybach, 1 Lamborghini, 1 Ferrari, 2 Aston Martin, 3 Rolls-Royce, 9 Maserati и 10 Bentley.

Легковушками самого почтенного возраста стали люксовый черный Opel Admiral и компактный красный Steyr 50, оба автомобиля 1939 года выпуска.