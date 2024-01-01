Какие подержанные автомобили чаще всего привозят из-за границы

Какие подержанные авто украинцы подавали на первую регистрацию чаще всего? Твердую победу в этом зачете получает Volkswagen, с солидной долей 15,5%. Также в тройку самых популярных импортируемых марок вошли Audi и Nissan, сообщают в Институте исследований авторынка. Интересно, что на восьмой строчке Tesla – до недавнего времени экзотический дорогой электромобиль, который постепенно становится массовым даже на нашем рынке.

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Вот Топ-10 производителей, спрос на чьи "свежепригнанные" авто был самым большим в прошлом году:



Топ 10 марок свежепригнанных авто, 2024 год. График ИДА

Раньше можно было покупать самую дешевую “цивилку” от любой страховой. Ведь в случае ДТП средства выплачивала компания другого автовладельца. Теперь выплачивает возмещение та компания, у которой приобрел полис. Поэтому страховую нужно выбирать не только по цене полиса, но и по ее репутации на рынке. Страховая компания ARX - один из лидеров рынка в Украине, имеет 30-летний опыт и принадлежит крупному канадскому холдингу. Рекламная информация

Среди отдельных моделей первенство у Volkswagen Golf, которому помогает электрическая версия e-Golf, которых за 12 месяцев прибыло почти 2,5 тыс. Хотя и без них Skoda Octavia, которая на 2 месте, все же не смогла бы получить первенство в этом списке. Кроме этих легковушек в тройку самых популярных свежепригнанных вошел Volkswagen Passat.



Топ 10 моделей свежепригнанных авто, 2024 год. График ИДА



Средний возраст легковушек, которые влились в украинский парк в 2024 составил 10 лет.

Относительно премиальных и редких моделей, в прошлом году украинский автопарк пополнился следующими легковушками этих категорий: 864 Porsche, 75 Maserati, 23 BMW Alpina, 14 Bentley, 12 Lamborghini, 7 Ferrari, 6 Rolls-Royce, 4 Aston Martin, 3 Lotus, 3 McLaren, 3 Hongqi, 1 HiPhi и 1 Xiaomi.