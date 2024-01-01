Які вживані авто найчастіше привозять з-за кордону

Які вживані авто українці подавали на першу реєстрацію найчастіше? Тверду перемогу у цьому заліку отримує Volkswagen, з солідною часткою 15,5%. Також до трійки найпопулярніших імпортованих марок увійшли Audi та Nissan, повідомляють в Інституті досліджень авторинку. Цікаво, що на восьмій сходинці Tesla – донедавна екзотичний дорогий електромобіль, який поступово стає масовим навіть на нашому ринку.

Також цікаво які нові авто купували в 2024 році

Ось Топ-10 виробників, попит на чиї «свіжопригнані» авто був найбільшим торік:



Топ 10 марок свіжопригнаних авто, 2024 рік. Графік ІДА

Раніше можна було купувати найдешевшу “цивілку” від будь-якої страхової. Адже у випадку ДТП кошти виплачувала компанія іншого автовласника. Тепер виплачує відшкодування та компанія, у якої придбав поліс. Тож страхову потрібно вибирати не лише за ціною поліса, а й за її репутацією на ринку. Страхова компанія ARX - один з лідерів ринку в Україні, має 30-річний досвід та належить великому канадському холдингу. Рекламна інформація

Серед окремих моделей першість у Volkswagen Golf, якому допомагає електрична версія e-Golf, котрих за 12 місяців прибуло майже 2,5 тис. Хоча і без них Skoda Octavia, яка на 2 місці, все ж не змогла б здобути першість у цьому списку. Крім цих легковиків до трійки найпопулярніших свіжопригнаних увійшов Volkswagen Passat.



Топ 10 моделей свіжопригнаних авто, 2024 рік. Графік ІДА



Середній вік легковиків, які влилися до українського парку у 2024 склав 10 років.

Щодо преміальних та рідкісних моделей, торік український автопарк поповнився наступними легковиками цих категорій: 864 Porsche, 75 Maserati, 23 BMW Alpina, 14 Bentley, 12 Lamborghini, 7 Ferrari, 6 Rolls-Royce, 4 Aston Martin, 3 Lotus, 3 McLaren, 3 Hongqi, 1 HiPhi та 1 Xiaomi.