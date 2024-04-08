Ввоз подержанных автомобилей в Украину продолжает расти. За первые три месяца текущего года импорт вырос на 42%.
В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.
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По сравнению с мартом 2023 года регистрации таких авто увеличились почти в полтора раза. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.
Далее следуют:
- дизельные – 25%;
- электромобили – 16%;
- авто с ГБО – 6%;
- гибриды – 5%.
В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 1146 ед.;
- Renault Megane - 969 ед.;
- Skoda Octavia - 763 ед.;
- Volkswagen Passat - 653 ед.;
- Nissan Leaf - 546 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 544 ед.;
- Nissan Rogue - 523 ед.;
- Audi Q5 - 477 ед.;
- Tesla Model 3 - 456 ед.;
- Audi A4 - 401 ед.
Средний возраст подержанных машин, что в марте перешли на украинские номера, составляет 9,4 года.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 г.