Ввоз подержанных автомобилей в Украину продолжает расти. За первые три месяца текущего года импорт вырос на 42%.

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с мартом 2023 года регистрации таких авто увеличились почти в полтора раза. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Далее следуют:

дизельные – 25%;

электромобили – 16%;

авто с ГБО – 6%;

гибриды – 5%.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 1146 ед.; Renault Megane - 969 ед.; Skoda Octavia - 763 ед.; Volkswagen Passat - 653 ед.; Nissan Leaf - 546 ед.; Volkswagen Tiguan - 544 ед.; Nissan Rogue - 523 ед.; Audi Q5 - 477 ед.; Tesla Model 3 - 456 ед.; Audi A4 - 401 ед.

Средний возраст подержанных машин, что в марте перешли на украинские номера, составляет 9,4 года.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 г.