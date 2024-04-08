Ввезення вживаних автомобілів в Україну продовжує зростати. За перші три місяці поточного року імпорт зріс на 42%.
Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
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У порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.
Далі йдуть:
- дизельні – 25%;
- електромобілі – 16%;
- авто з ГБО – 6%;
- гібриди – 5%.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 1146 од.;
- Renault Megane - 969 од.;
- Skoda Octavia - 763 од.;
- Volkswagen Passat - 653 од.;
- Nissan Leaf - 546 од.;
- Volkswagen Tiguan - 544 од.;
- Nissan Rogue - 523 од.;
- Audi Q5 - 477 од.;
- Tesla Model 3 - 456 од.;
- Audi A4 - 401 од.
Середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери, становить 9,4 року.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.