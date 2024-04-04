Продажі нових комерційних автомобілів потроху зростають. Абсолютні значення невисокі, але прослідковується слабка тенденція до їх збільшення.

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1056 авто, повідомляє Укравтопром.

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Це на 3% більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з торішнім березнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 31%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

Renault - 370 од.; MAN - 84 од.; Citroen - 67 од.; Peugeot – 64 од.; Volkswagen – 58 од.

Всього за І квартал 2024 р. український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили майже 2,9 тис. нових машин, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року.