Продажи новых коммерческих автомобилей понемногу растут. Абсолютные значения невысокие, но прослеживается слабая тенденция к их увеличению.
В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1056 авто, сообщает Укравтопром.
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Это на 3% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с прошлогодним мартом, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 31%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- Renault - 370 ед.;
- MAN - 84 ед.;
- Citroen - 67 ед.;
- Peugeot – 64 ед.;
- Volkswagen – 58 ед.
Всего за І квартал 2024 г. украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили почти 2,9 тыс. новых машин, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.