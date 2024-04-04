Продажи новых коммерческих автомобилей понемногу растут. Абсолютные значения невысокие, но прослеживается слабая тенденция к их увеличению.

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1056 авто, сообщает Укравтопром.

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Это на 3% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с прошлогодним мартом, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 31%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

Renault - 370 ед.; MAN - 84 ед.; Citroen - 67 ед.; Peugeot – 64 ед.; Volkswagen – 58 ед.

Всего за І квартал 2024 г. украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили почти 2,9 тыс. новых машин, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.