Укр
Ру

Какие полноприводные модели присутствуют в линейке Mercedes-Benz

На своей пресс-конференции в Эцтале Mercedes-Benz представил линейку автомобилей с собственной фирменной системой постоянного полного привода 4MATIC. Модельный ряд полноприводных авто очень широк: от роскошного S-Class до небольших коммерческих фургонов.
Какие Mercedes-Benz оснащены системой 4MATIC - Auto24

ФОТО: Мерседес-Бенц|

Модели Mercedes-Benz с системой 4Matic

Даниил Северенчук
logo10 декабря, 15:25
logo0
logo0 мин

История полноприводных автомобилей Mercedes-Benz началась еще в начале XX века. Первой моделью компании с полным приводом был внедорожник VRL, построенный в 1920 году. В то же время система 4MATIC впервые дебютировала в 1985 году.

Читайте также: Автомобили Mercedes-Benz теперь паркуются быстрее, чем их водители

Совершенствование технологии способствовало ее распространению и внедрению в широкий спектр моделей. В частности, актуальная линейка Mercedes-Benz, которую представили в рамках мероприятия, насчитывает десяток моделей, а именно:

  • Mercedes-Benz С 220 d;
  • Mercedes-Benz C 300 de;
  • Mercedes-Benz C 400 e;
  • Mercedes-Benz C 63 S E;
  • Mercedes-Benz E 300 de;
  • Mercedes-Benz E 400 e;
  • Mercedes-Benz E 53 HYBRID;
  • Mercedes-Benz S 580 e;
  • Mercedes-AMG S 63 E;
  • Mercedes-Benz S 680 GUARD;
  • Mercedes-Benz G 580;
  • Mercedes-Benz G 450 d
  • Mercedes-Benz G 500;
  • Mercedes-AMG G 63;
  • Mercedes-Benz V 300 d;
  • Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4.

Компания говорит, что во всех этих моделях принцип работы системы и распределения крутящего момента между осями несколько отличается, однако все они обеспечивают основные преимущества 4MATIC: лучшую стабильность, управляемость и динамику.

#Mercedes-Benz #Новости #Aвтоновинки #Фото