Какие полноприводные модели присутствуют в линейке Mercedes-Benz

История полноприводных автомобилей Mercedes-Benz началась еще в начале XX века. Первой моделью компании с полным приводом был внедорожник VRL, построенный в 1920 году. В то же время система 4MATIC впервые дебютировала в 1985 году.

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Совершенствование технологии способствовало ее распространению и внедрению в широкий спектр моделей. В частности, актуальная линейка Mercedes-Benz, которую представили в рамках мероприятия, насчитывает десяток моделей, а именно:

Mercedes-Benz С 220 d;

Mercedes-Benz C 300 de;

Mercedes-Benz C 400 e;

Mercedes-Benz C 63 S E;

Mercedes-Benz E 300 de;

Mercedes-Benz E 400 e;

Mercedes-Benz E 53 HYBRID;

Mercedes-Benz S 580 e;

Mercedes-AMG S 63 E;

Mercedes-Benz S 680 GUARD;

Mercedes-Benz G 580;

Mercedes-Benz G 450 d

Mercedes-Benz G 500;

Mercedes-AMG G 63;

Mercedes-Benz V 300 d;

Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4.

Компания говорит, что во всех этих моделях принцип работы системы и распределения крутящего момента между осями несколько отличается, однако все они обеспечивают основные преимущества 4MATIC: лучшую стабильность, управляемость и динамику.