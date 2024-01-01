Які повнопривідні моделі присутні в лінійці Mercedes-Benz

Історія повнопривідних автомобілів Mercedes-Benz почалася ще на початку XX століття. Першою моделлю компанії з повним приводом був позашляховик VRL, побудований в 1920 році. Водночас система 4MATIC вперше дебютувала в 1985 році.

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Вдосконалення технології сприяло її поширенню й впровадженню до широкого спектру моделей. Зокрема, актуальна лінійка Mercedes-Benz, яку представили в рамках заходу, налічує десяток моделей, а саме:

Mercedes-Benz С 220 d;

Mercedes-Benz C 300 de;

Mercedes-Benz C 400 e;

Mercedes-Benz C 63 S E;

Mercedes-Benz E 300 de;

Mercedes-Benz E 400 e;

Mercedes-Benz E 53 HYBRID;

Mercedes-Benz S 580 e;

Mercedes-AMG S 63 E;

Mercedes-Benz S 680 GUARD;

Mercedes-Benz G 580;

Mercedes-Benz G 450 d

Mercedes-Benz G 500;

Mercedes-AMG G 63;

Mercedes-Benz V 300 d;

Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4.

Компанія каже, що у всіх цих моделях принцип роботи системи та розподілу крутного моменту між осями дещо відрізняється, проте усі вони забезпечують основні переваги 4MATIC: кращу стабільність, керованість та динаміку.