Які повнопривідні моделі присутні в лінійці Mercedes-Benz

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Моделі Mercedes-Benz з системою 4Matic
Історія повнопривідних автомобілів Mercedes-Benz почалася ще на початку XX століття. Першою моделлю компанії з повним приводом був позашляховик VRL, побудований в 1920 році. Водночас система 4MATIC вперше дебютувала в 1985 році.
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Вдосконалення технології сприяло її поширенню й впровадженню до широкого спектру моделей. Зокрема, актуальна лінійка Mercedes-Benz, яку представили в рамках заходу, налічує десяток моделей, а саме:
- Mercedes-Benz С 220 d;
- Mercedes-Benz C 300 de;
- Mercedes-Benz C 400 e;
- Mercedes-Benz C 63 S E;
- Mercedes-Benz E 300 de;
- Mercedes-Benz E 400 e;
- Mercedes-Benz E 53 HYBRID;
- Mercedes-Benz S 580 e;
- Mercedes-AMG S 63 E;
- Mercedes-Benz S 680 GUARD;
- Mercedes-Benz G 580;
- Mercedes-Benz G 450 d
- Mercedes-Benz G 500;
- Mercedes-AMG G 63;
- Mercedes-Benz V 300 d;
- Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4.
Компанія каже, що у всіх цих моделях принцип роботи системи та розподілу крутного моменту між осями дещо відрізняється, проте усі вони забезпечують основні переваги 4MATIC: кращу стабільність, керованість та динаміку.