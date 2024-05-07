Немецкий автомобильный клуб ADAC определяет самые частые причины поломок за прошлый год. Аккумулятор на 12 В все еще лидирует. Исследование также сосредоточено на надежности электромобилей.

Крупнейший немецкий автомобильный клуб ADAC опубликовал свой последний годовой отчет о поломках автомобилей, основанный на запросах на ремонт, которые он зафиксировал в 2023 году.

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В прошлом году в его службы помощи обращались более 3,5 миллиона раз, или на 117 570 звонков больше, чем в 2022 году. Это увеличение объясняется, общим увеличением автопарка и снижением надежности авто. Самые распространенные причины поломок остались неизменными.

Неисправность батареи

Самой распространенной причиной поломки остается разряд аккумулятора 12 В, который питает стартер и бортовое оборудование. Это стало причиной 44,1% обращений в ADAC в 2023 году по сравнению с 43,2% в 2022 году.

Клуб призывает производителей усовершенствовать свои системы управления аккумулятором, чтобы он разряжался реже, особенно когда автомобиль не используется. Пять органов/функций, которые вызывают самые частые поломки в 2023 году по данным ADAC:

аккумулятор 12 В (44,1%);

двигатель, электроника двигателя, зажигание, впрыск (22,8%);

,стартер, генератор, бортовое оборудование, освещение (10 _COPY3 5%);

шины (8,8%);

противоугонные системы (7,1%).

ADAC также отметил удвоение звонков, касающихся электромобилей, по сравнению с 2022 годом, то есть 30 009 случаев в прошлом году. Это увеличение связано как с подвижным составом, так и со старением первых моделей такого типа. Однако, анализируя автомобили, выпущенные в обращение в 2020 и 2021 годах, оказывается, что электромобили испытывали меньше поломок, чем традиционные авто.

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ADAC в значительной степени объясняет эту разницу меньшей сложностью электромобилей. Меньше деталей означает меньше источников проблем. Аккумулятор на 12 В, также присутствует на электрических моделях, остается основной причиной обездвиживания.

Немецкое учреждение, однако, отмечает, что молодость этих транспортных средств не позволяет достаточно всестороннего сравнения их надежности по отношению к традиционным авто, в частности по долговечности тяговых батарей по сравнению с ДВС в долгосрочной перспективе.