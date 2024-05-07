Німецький автомобільний клуб ADAC визначає найчастіші причини поломок за минулий рік. Акумулятор на 12 В все ще лідирує. Дослідження також зосереджено на надійності електромобілів.

Найбільший німецький автомобільний клуб ADAC опублікував свій останній річний звіт про поломки автомобілів, заснований на запитах на ремонт, які він зафіксував у 2023 році.

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Минулого року до його служб допомоги зверталися понад 3,5 мільйона разів, або на 117 570 дзвінків більше, ніж у 2022 році. Це збільшення пояснюється, загальним збільшенням автопарку та зниженням надійності авто. Найпоширеніші причини поломок залишилися незмінними.

Несправність батареї

Найпоширенішою причиною поломки залишається розряд акумулятора 12 В, який живить стартер і бортове обладнання. Це стало причиною 44,1% звертань до ADAC у 2023 році порівняно з 43,2% у 2022 році.

Клуб закликає виробників вдосконалити свої системи керування акумулятором, щоб він розряджався рідше, особливо коли автомобіль не використовується. П’ять органів/функцій, які спричиняють найчастіші поломки у 2023 році за даними ADAC:

акумулятор 12 В (44,1%);

двигун, електроніка двигуна, запалювання, упорскування (22,8%);

стартер, генератор, бортове обладнання, освітлення (10,5%);

шини (8,8%);

протиугонні системи (7,1%).

ADAC також відзначив подвоєння дзвінків, що стосуються електромобілів, порівняно з 2022 роком, тобто 30 009 випадків минулого року. Це збільшення пов’язане як з рухомим складом, так і зі старінням перших моделей такого типу. Проте, аналізуючи автомобілі, випущені в обіг у 2020 і 2021 роках, виявляється, що електромобілі зазнавали менше поломок, ніж традиційні авто.

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ADAC значною мірою пояснює цю різницю меншою складністю електромобілів. Менше деталей означає менше джерел проблем. Акумулятор на 12 В, також присутній на електричних моделях, залишається основною причиною знерухомлення.

Німецька установа, однак, наголошує, що молодість цих транспортних засобів не дозволяє достатньо всебічного порівняння їх надійності стосовно традиційних авто, зокрема щодо довговічності тягових батарей порівняно з ДВС в довгостроковій перспективі.