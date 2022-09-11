Украинцы активно пополняют парк коммерческих транспортных средств, и без полуприцепов по этому делу не обойтись.

Рынок полуприцепов активизировался параллельно с ростом продаж седельных тягачей. Из-за смены логистических путей и временной блокировки морских портов все больше товаров доставляют автомобильным транспортом.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине и определили ТОП брендов в трех сегментах полуприцепов: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых.

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Динамика рынка полуприцепов

С января по июнь 2022 года украинцы приобрели 11,5 тысячи новых и подержанных полуприцепов. Это на –11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2021 года. Однако если анализировать месячные результаты, то в июне продажи установили рекорд: 3,8 тысячи сделок.

Рынок полуприцепов связан с продажами седельных тягачей, поэтому такая активизация — следствие смены логистических путей. Товары, ранее доставляемые по морю, сегодня нужно перевозить автомобильным транспортом. Возрос спрос на седельные тягачи, а вместе с ними и продажи полуприцепов.

Динамика продаж полуприцепов в Украине в течение июня 2021 - июня 2022 года.

По итогам первого полугодия-2022, 50,1% всех полуприцепов приобрели подержанными на внутреннем рынке (5,9 тыс. сделок), еще 42,1% привезли из-за рубежа (4,9 тыс. шт.). Лишь 6,9% полуприцепов приобрели новыми (792 шт.). Около 200 из них изготовили в Украине (1,7% от общего количества).

Анализируя статистику, можно предположить, что седельные тягачи обычно покупают в паре с полуприцепом: количество их продаж в каждом сегменте очень близко.

При этом продажи новых полуприцепов сократились на 42,3%, если сравнивать с первой половиной 2021 года, внутренние перепродажи — на −15%, и только импорт подержанных полуприцепов остался почти неизменным — падение всего на 0,4%. Стоит заметить, что «нулевая» растаможка никак не повлияло на импорт «фур»: их растаможивали по привычным ставкам, уплачивая таможенные платежи в полном объеме.

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Большинство полуприцепов с пробегом на внутреннем рынке приобрели физические лица (78%); более половины б/у полуприцепов из-за границы также зарегистрировали частные покупатели (63,3%); и только покупателями почти всех новых полуприцепов оказались юридические лица (96,9%).

Средний возраст полуприцепов на внутреннем рынке выше импорта: 18,2 года в сравнении с 13,5 года соответственно. Хотя на ввоз подержанных полуприцепов не существует никаких ограничений по возрасту, украинцы не привозят слишком старые транспортные средства этой категории. Коммерческий транспорт, исчерпавший свой ресурс, – это ненадежно, рискованно и просто экономически невыгодно.

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Самые популярные полуприцепы на внутреннем рынке



Наиболее востребованными на внутреннем рынке оказались полуприцепы-самосвалы. Таких приобрели 31,9% или 1,5 тыс. шт. количественно. Также популярностью пользовались платформы (1,1 тыс. шт.) и тентованные платформы (0,9 тыс. шт.).

В топ-5 попали полуприцепы для перевозки контейнеров (0,7 тыс. шт.) и цистерны (0,6 тыс. шт.).

Что касается брендов, то лидером внутреннего рынка полуприцепов оказался германский Shmitz. Среди всех полуприцепов было 18,9% (1,1 тыс. шт.). Второе и третье места заняли также немецкие бренды – Krone (624 шт., 10,6%) и Koegel (602 шт., 10,3%) соответственно. Австрийский Schwarzmuller занял четвертое место в списке самых популярных подержанных полуприцепов в Украине (331 шт., 5,6%), а замыкает рейтинг польский Bodex (241 шт., 4,1%).

Из-за границы в течение января-июня 2022 года больше всего привозили полуприцепы-самосвалы (1,4 тыс. шт.). Также популярны были цистерны (1 тыс. шт.) и тентованные полуприцепы (1 тыс. шт.). В список попали также фургоны-полуприцепы (462 шт.) и тентованные платформы (444 шт.).

ТОП-5 брендов полуприцепов, привезенных из-за границы:

Shmitz – 1 тыс. шт., 20,6%

Krone – 463 шт., 9,5%

Koegel – 341 шт., 7%

Schwarzmuller – 248 шт., 5,1%

Wielton – 170 шт., 3,5%

Новыми в первом полугодии-2022 больше всего покупали следующие категории полуприцепов:

Самосвал (367 шт.) — таких было 46,3% от общего количества;

Тентованный (113 шт.);

Цистерна (110 шт.);

тентованная платформа (92 шт.);

Платформа (63 шт.);

Рейтинг брендов новых полуприцепов существенно отличается от продаж подержанных. Так, первое место здесь занял польский производитель Wielton (15,9%, 126 шт.), второе – немецкий Shmitz (14,4%, 114 шт.), а третье – также польский Bodex (13,8%, 109 шт.). ).

Четвертое и пятое место заняли украинские производители полуприцепов: TAD (8,1%, 64 шт) и Everlast (7,2%, 57 шт).